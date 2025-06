Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: c’è la clausola. Lo ha detto direttamente il calciatore che di fatto ha svelato quello che potrebbe succedere

Ha parlato dall’Argentina Leandro Paredes, intervenuto a Telefe. Ha parlato del suo futuro. Sappiamo che lo scorso gennaio è stato vicino al Boca Juniors prima del rinnovo con la Roma.

Il suo futuro rimane in bilico. Deciderà Gasperini, in primis, quello che vorrà fare con il centrocampista argentino. Ma anche la sua decisione sarà importante. In tutto questo abbiamo una certezza assoluta: quando saluterà la Roma, e prima o poi succederà, lui andrà a giocare nella squadra dove è iniziata la sua carriera, nella quale è cresciuto. Insomma, di dubbi sotto questo aspetto non ce ne stanno adesso e non ce ne saranno mai.

Calciomercato Roma, le parole di Paredes

Detto questo, come anticipato prima, intervistato dall’altra parte dell’Oceano Paredes ha risposto proprio ad una domanda sulla questione clausola. Sì, nel momento in cui ha firmato il rinnovo contrattuale, il giocatore si è tenuto la possibilità di andare via questa estate qualora il Boca volesse portarlo immediatamente dall’altra parte del Mondo.

“Non credo che valga per altre squadre. Ma sì, c’è una clausola per il Boca” ha detto Paredes. Che poi ha continuato in questo modo: “Ma non voglio parlarne perché volta che si parla si generano aspettative. Preferisco che le cose accadono come sempre fatto nella mia carriera. Se deve arrivare arriverà. Per la gente del Boca ho solo parola di gratitudine visto che ho ricevuto sempre molto affetto da loro”.

Una gratitudine che prima o poi verrà ripagata con un suo ritorno in Argentina e come anticipato questo è un fatto sicuro e che mai sarà in discussione. Ci sono solamente da capire i tempi, quando tutto questo succederà davvero, quando lui si sentirà pronto di tornare a casa per iniziare quella che probabilmente sarà l’ultima fase della sua carriera. Il pressing, come si legge ogni giorni sui quotidiani, c’è in questo momento e ci sarà anche nelle prossime settimane. Ma l’ultima parola spetta sempre a Gasperini.