Dalla Roma al Napoli: 18 milioni di euro

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno chiesto informazioni per il giocatore. Ma occhio all’inserimento degli azzurri e non solo: la valutazione è di 18 milioni

Tra oggi e domani, molti scrivono questa mattina siano le prossime ore quelle giuste, la Roma dovrebbe annunciare ufficialmente l’ingaggio di Gasperini per i prossimi tre anni.

Ieri il tecnico è stato a Trigoria per molte ore, ha visto da vicino le strutture nelle quali inizierà a lavorare e soprattutto ci sono stati i primi summit di mercato. Attente valutazioni senza dubbio dei calciatori che al momento sono in rosa, ma anche cercare di capire quali sono i profili che la prossima stagione farebbero al caso della Roma. E ce n’è uno, per il quale, i giallorossi nelle scorse settimane – secondo le informazioni del nostro direttore Daniele Trecca – avrebbero chiesto delle informazioni. Ma occhio alla novità.

Calciomercato Roma: su Giay anche il Napoli

Gasperini lo voleva all’Atalanta la scorsa estate e lo aveva seguito. Parliamo di Augustin Giay del Palmeiras. L’esterno destro vorrebbe giocare in Europa ma la società di appartenenza ascolterà le offerte che arriveranno solamente dopo l’inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

La novità in tutto questo sta nell’interesse del Napoli: sul giocatore che potrebbe anche giocare come centrale difensivo, si sono accesi i fari della squadra di Antonio Conte. Ma non solo: occhio anche alla possibilità di un ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid visto che in queste ore si parla di un possibile addio di Molina anch’esso accostato alla Roma e al Milan.

Primi sondaggi, insomma, da parte di Ghisolfi, per capire se ci sono i margini per portare a termine questa operazione di mercato. Gasperini conosce evidentemente il giocatore anche perché non lo avrebbe richiesto ai Percassi la scorsa estate. Ci proverà di nuovo in questa sessione di mercato. La valutazione: dai 15 ai 18 milioni di euro, quindi un bel po’ di soldi che la Roma, a quanto pare, sarebbe anche pronta a investire.