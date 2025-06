Esonero Spalletti: sostituto già trovato, ci porterà al Mondiale

La gara di esordio dell’Italia contro la Norvegia si è tramutata in una disfatta. C’è chi chiede la testa di Luciano Spalletti. Pronto già il sostituto.

Una gara attesa e temuta. La coda della stagione non ha mai portato bene alla nazionale azzurra.

Luciano Spalletti ha dovuto faticare per trovare un undici credibile tra infortuni e rifiuti dell’ultimo minuto. In Norvegia parte il viaggio dell’Italia verso il prossimo mondiale ed una terza esclusione consecutiva dalla massima competizione non è nemmeno lontanamente ipotizzabile.

E’ basto un primo tempo dove l’Italia non solo non ha toccato palla ma ha raccolto tre palloni nella sua rete per scatenare la protesta dei tifosi. Facile immaginare quale è stato l’obiettivo delle critiche più feroci. Sul banco degli imputati il commissario tecnico, Luciano Spalletti. Una sola parola emerge chiara dai canali social ed è, allo stesso tempo, la richiesta più esplicita: dimissioni.

Via Spalletti, dentro Ranieri

Le idee sembrano chiare, almeno nella testa dei tanti tifosi che si stanno scatenando su X dopo aver non visto l’Italia in campo contro la Norvegia.

Via il commissario tecnico toscano, Luciano Spalletti, dentro il salvatore della patria romanista, Claudio Ranieri, appena diventato un dirigente della società giallorossa. Occorre la sua esperienza e la sua capacità di riportare la normalità dove la normalità sembra essere sparita. Come all’interno della nazionale azzurra.

I tifosi italiani hanno pertanto lanciato nell’aere il nome giusto per impedire la terza esclusione consecutiva dell’Italia ai Mondiali. L’ex tecnico della Roma può essere davvero l’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Chissà cosa ne pensa la proprietà americana della Roma riguardo l’ipotesi di perdere subito un così importante collaboratore.

Per il bene dell’Italia e del calcio italiano è facile pensare che lo lascerebbe andare. Vero che il tecnico romano ha detto che la sua carriera da allenatore è finita ma la Nazionale azzurra è una squadra di calcio speciale.