Gyokeres firma subito: via libera Juve da 70 milioni

Calciomercato Juventus, Gyokeres è pronto a firmare. Via libera per la Juventus da 70 milioni di euro. Ecco lo scenario che chiude i giochi

La Juventus è alla ricerca di un attaccante, lo sappiamo. Anche perché il futuro di Vlahovic è scritto da un pezzo e i bianconeri hanno pure fissato il prezzo del cartellino: con 25 milioni di euro i giochi sono chiusi.

E se prima vi abbiamo parlato di un David che sarebbe pronto a indossare la maglietta bianconera – anche se sullo sfondo rimangono pure Napoli e Inter ma adesso sono dietro – sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina viene messo in evidenza un altro fattore: se la Juve non dovesse riuscire a chiudere per il canadese del Lille, che si libererà a parametro zero, non si farebbe trovare impreparata.

Gyokeres allo United: via libera Juventus

Secondo le informazioni che sono state riportare da fichajes.net, il Manchester United nelle prossime ore sarebbe disposto a pagare i 70 milioni di euro che lo Sporting chiede per liberare Gyokeres, il centravanti esploso proprio con Amorim nel corso degli ultimi mesi e che ritroverebbe di conseguenza uno dei tecnici che lo ha maggiormente apprezzato e fatto crescere.

E questo arrivo ovviamente libererebbe Hojlund: il centravanti danese, con un passato all’Atalanta, rimane nel mirino della Juventus ma non solo: anche l’Inter, come sappiamo, ci sta pensando da un po’ di tempo e vorrebbe chiudere per fare il primo regalo a Chivu, ormai pronto a prendere l’eredità di Simone Inzaghi. Evidente che lo spazio nei Red Devils per l’ex nerazzurro di Bergamo sarebbe minimo, anzi sarebbe nullo il prossimo anno, quindi anche lui si guarderà intorno e in Italia ha ottime possibilità di tornare. La Juve, quindi, non lo perde di vista anche se dovrà in questo caso superare la concorrenza interista. Marotta sembra avanti, e non ha nessuna voglia di mollare il giocatore.