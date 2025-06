Voltafaccia e accordo Juve: salta l’intesa con la Roma

Calciomercato Roma, anche la Juventus ha deciso di mettere gli occhi addosso al giocatore che i giallorossi seguono da tempo. Ecco lo scenario

Si iniziano a capire quelli che sono, o che saranno, i movimenti di mercato della Roma. Sempre in attesa dell’annuncio ufficiale di Gasperini che ormai non tarderà ad arrivare.

Il tecnico vuole elementi di qualità, in tutte le zone del campo, ma anche e soprattutto vuole gente di gamba in grado di andare a giocare uno contro uno col diretto avversario. Coraggiosa, quindi, che non rincula quando c’è da recuperare il pallone, ma che va in pressing alto. Insomma, uno dei profili giusti – Gasp lo voleva anche in nerazzurro – è quello di Balerdi, difensore del Marsiglia.

Calciomercato Roma: su Balerdi anche la Juventus

Ma occhio, come viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, all’inserimento della Juventus sul difensore dei francesi. I rapporti tra i due club a quanto pare sono ottimi, soprattutto tra i vertici societari, senza dimentica che Benatia, adesso ds del Marsiglia e anche ex Roma, ha un ottimo rapporto con Chiellini, suo ex compagno di squadra.

Al momento non si parla di una vera e propria trattativa, soprattutto perché i francesi di De Zerbi non vorrebbero privarsi del giocatore, ma nel calcio tutto può cambiare da un momento all’altro quindi il nome resiste alla Continassa come resiste in casa Roma. La valutazione del calciatore che ha doppio passaporto, sia argentino che italiano, 26 anni, è di 30 milioni di euro. Una cifra importante che le due squadre di Serie A vorrebbero anche abbassare. Forse sono troppi tutti questi soldi che un giocatore sì importante ma che sembra possa dimostrare anche qualcosa di diverso. Vedremo come andrà a finire, di certo questo inserimento bianconero non aiuta dalle parti di Trigoria.