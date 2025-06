Inzaghi ha chiamato il big della Roma: la risposta è già arrivata

La Roma di Gian Piero Gasperini inizia, mattone dopo mattone, a prendere forma. Al momento trattasi di mattoni ‘virtuali’, solo su carta. In entrata e in uscita.

Il primo passo è mettere tutto nero su bianco. Buttare giù un progetto tecnico credibile che abbia concrete possibilità di essere poi realizzato attraverso il mercato.

Si parla di un Gian Piero Gasperini che avrebbe messo in preventivo quattro/cinque acquisti per infoltire e rafforzare la rosa giallorossa. Il tutto salvo uscite extra, magari per far quadrare il bilancio e rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. Il mercato, però, è una continua insidia e come la Roma si affaccia nelle case altrui per tentare di carpire i profili che più le interessano, lo stesso potrebbero fare altre società in casa Roma.

L’attuale organico dei giallorossi presenta prospetti che piacciono e questo un po’ preoccupa il tecnico di Grugliasco che non vorrebbe veder partire qualcuno dei profili che ritiene basilari per il suo progetto.

Inzaghi lo chiama dall’Arabia, la risposta è netta

Gian Piero Gasperini sta fissando i suoi precisi ‘paletti’ per la Roma che ha in serbo di costruire. Nomi in entrata diversi, mentre tra i nomi di coloro che potrebbero uscire vi è anche quello di Gianluca Mancini.

Il difensore della Roma, nonché vice-capitano dei giallorossi, è uno dei punti fermi che Gasperini vorrebbe tenere a Trigoria. Il nazionale azzurro ha, però, mercato e la Roma potrebbe decidere di sacrificarlo al giusto prezzo. Come riportato da serieanews.com Mancini piace all’ex tecnico giallorosso, José Mourinho, che lo prenderebbe per il suo Fenerbahce.

Sirene ricche, e non soltanto di suggestioni, potrebbero ben presto suonare anche dall’Arabia Saudita dove l’appena insediato Simone Inzaghi gradirebbe molto il suo arrivo all’Al-Hilal. Ma se l’ipotesi Turchia con lo Special One può essere un’opzione possibile, l‘Arabia Saudita, nonostante i suoi petrodollari, pare non abbia alcun appeal sul difensore di Pontedera.

Con l’offerta giusta Gianluca Mancini può partire. Ma non sarà l’Arabia Saudita la sua prossima possibile meta.