Scambio col Milan e addio Svilar: l’ex Juve sfonda una porta aperta

Uno scambio fa decadere la trattativa per Svilar e pone la Roma in una condizione difficile: di mezzo c’è un’operazione con un ex Juve che cambia le carte in tavola

Il valzer dei portieri in questo inizio estate (tarda primavera) è come il discorso degli allenatori: ci sono cambiamenti continui. Adesso il tema caldo riguarda Svilar, il suo possibile addio alla Capitale senza rinnovo e gli incastri con il Milan e le big della Premier League.

La Roma vuole fare di tutto per trattenere il proprio portiere, mentre il Milan ha intenzioni leggermente diverse. Si perché i rossoneri non sono così convinti di fare sacrifici per trattenere Mike Maignan in rosa anche per la prossima stagione. Con il Chelsea i discorsi sono aperti da tempo e si sta cercando di trovare la giusta intesa per arrivare alla fumata bianca. Qualora dovesse partire l’estremo difensore francese, Il Diavolo ha fatto un pensiero anche a Svilar come sostituto, anche se c’è da valutare la disponibilità della Roma ad accettare un’eventuale offerta e il via libera di Cardinale nel dover spendere una cifra superiore ai 40 milioni.

Proprio per queste difficoltà, sembra che il Milan si stia orientando verso un altro tipo di operazione, che coinvolge proprio il Chelsea dell’ex juventino Enzo Maresca. Al suo primo anno con i Blues, il bilancio non può che essere positivo visto che è arrivato quarto, centrando la qualificazione in Champions League e ha vinto la Conference League, chiudendo il cerchio di tutte le coppe europee possibili immaginabili.

Scambio di portieri tra Chelsea e Milan: Maignan a Londra e Kepa in Italia

Il Chelsea vuole Maignan a tutti i costi e sa di dover fare uno sforzo per accaparrarsi il portiere del proprio futuro. Per ora non c’è stato accordo però sulla valutazione del ragazzo, visto che il Milan chiede il doppio (quasi 40) rispetto a quanto offerto (poco più di 20). Ecco quindi che sta prendendo corpo, secondo la stampa britannica, l’ipotesi di uno scambio di numeri 1 tra il francese e Kepa Arrizabalaga.

Lo spagnolo, che in questa stagione ha giocato e bene con la maglia del Bournemouth, era stato pagato la bellezza di 80 milioni di euro nell’estate del 2018, diventando il portiere più pagato in Europa. Ora a 31 anni e con un valore decisamente più basso, Kepa può tornare utile per il Milan, come contropartita tecnica per liberare Maignan. Se così fosse verrebbe ovviamente meno anche una doppia opzione per la Roma di vendere Svilar, visto che sia i Blues che i rossoneri erano interessati all’estremo difensore serbo-belga.