Serie A, UFFICIALE: ecco il calendario della Roma | LIVE

Ecco l’esito del sorteggio del calendario di Serie A 2025/26. Cosa aspetta la nuova Roma di Gasperini? Le ultime

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore dell’AS Roma… Ora è ufficiale e, difatti, tra i vicoli della città eterna sono definitivamente scoppiate le polemiche tra le due fazioni generatosi nel corso degli ultimi giorni, quando i tifosi giallorossi navigavano ancora in quel limbo in cui nulla era ancora confermato, ma oramai sembrava sin troppo concreto per svanire in un nulla di fatto.

L’atmosfera nella città eterna appare piuttosto bipolare, dato che il popolo giallorosso sembrerebbe essersi già diviso in due fazioni ben distinte.

Da una parte coloro i quali non riescono a dimenticare le numerose occasioni in cui Gasperini ha manifestato uno spiccato agonismo quando impegnato in confronti diretti con i giallorossi; dall’altra chi, al contrario, non può che apprezzare il lavoro svolto dal tecnico torinese sul piano squisitamente calcistico al comando della Dea, che è divenuta nel giro di quasi un decennio uno degli esempi più virtuosi di calcio offensivo.

Ormai, comunque, Gasp è seduto in panchina e, mentre il tecnico piemontese ordina la propria scrivania all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, si sta svolgendo il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26.

Il calendario della Roma

L’inizio del campionato è fissato per il 24 agosto 2025, quando si consumeranno gli anticipi della prima giornata. Nel corso dell’anno non vi saranno soste, se non le quattro previste per le nazionali. La data della conclusione della massima lega italiana 2025/26 è il 24 maggio 2026. I derby avverrano tutti in giornate diverse (tranne la prima).

La nuova frizzante Roma di Gian Piero Gasperini esordirà contro il Bologna in casa, il che permetterà al tecnico torinese di saggiare da subito il calore dell’Olimpico.

Prima giornata : Roma-Bologna

: Roma-Bologna Seconda giornata : Pisa-Roma

: Pisa-Roma Terza giornata :

: Quarta giornata: Lazio – Roma

In aggiornamento