Abraham al posto di Vlahovic: terremoto bianconero. Ecco lo scenario clamoroso che ci potrebbe essere nel corso delle prossime settimane

Quando inizia il calciomercato i nomi che attirano di più l’attenzione sono quelli che riguardano gli attaccanti. E in Italia ce ne sono parecchi che potrebbero cambiare maglia.

Da Abraham, che lascerà quasi sicuramente la Roma, a Vlahovic, che alla Juve ha chiuso il suo ciclo visto il contratto in scadenza nell’estate del 2026 che non verrà rinnovato. Insomma, si potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino, uno di quelli che quando parte poi non si ferma. Detto questo, gli attaccanti, interessano eccome anche in un campionato che continuiamo a definire minore ma che, nel corso degli ultimi anni, ha sensibilmente alzato il proprio livello. Portando non solo calciatori di primo piano, ma anche allenatori che in giro per l’Europa hanno fatto la storia. Avrete capito che parliamo della Turchia, e in quel campionato c’è Mourinho. Che a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da yurttashaber.com.tr, vuole un centravanti di primo livello.

Abraham al posto di Vlahovic, cosa sta succedendo

E tra Vlahovic e altri, il Fenerbahce ha messo nel mirino anche Tammy Abraham. Tornato nella Capitale dopo il prestito al Milan, l’inglese dovrebbe essere sì valutato da Gasperini, ma difficilmente rimarrà comunque a Trigoria. Ghisolfi vuole trovargli una sistemazione e si sarebbe aperto lo scenario turco con il Fenerbahce molto interessato.

Abraham, inoltre, ha estimatori sempre in Turchia: si è parlato dei bianconeri del Besiktas, che ricordiamo tutti hanno preso Immobile e che vorrebbero di nuovo fare spesa in Italia per i prossimi anni. Quindi occhio alla soluzione inglese per Mourinho che, qualora decidesse di muoversi in questo modo, metterebbe in enorme imbarazzo la Juventus. Come? Non prendendo Vlahovic, ovviamente, che i bianconeri vogliono assolutamente vendere, anche per 25 milioni di euro, perché non possono reggere per un altro anno uno stipendio da 12milioni di euro a stagione. Quindi un vero e proprio terremoto.