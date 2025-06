Addio Milan e porta aperta Svilar: firma con la rivale

Addio Milan e porta aperta: l’intreccio di mercato con i rossoneri potrebbe portare ad un assalto a Svilar. Ecco la situazione

Il rinnovo di Mile Svilar sta tenendo banco in questo momento dentro la Roma. Sappiamo benissimo che fino al momento gli incontri non hanno portato a nessun accordo. Quindi il rischio di un addio c’è.

Nonostante quelle che sono state sempre le parole rassicuranti prima di Ghisolfi, ma anche del portiere in un’intervista che lo stesso ha rilasciato un po’ di tempo fa al Corriere dello Sport, l’accordo al momento non è arrivato. Non che ci sia urgenza sulla scadenza, parliamo comunque di un contratto fino al 2027. Ma sull’adeguamento economico sì, anche perché quello che è stato eletto il portiere più forte dello scorso campionato, guadagna circa un milione di euro. Molto lontano anche da colleghi inferiori che non fanno la differenza. Si è parlato molto, in questi ultimi giorni, anche di un possibile interesse del Milan, vista la situazione di Maignan.

Addio Milan: Kepa firma con l’Arsenal

E il Milan quello che sembrava un portiere di sicuro affidamento, lo aveva anche trovato. Sembrava fatta con Kepa. E invece l’Arsenal, stando alle informazioni che sono state riportate da The Athletic, lo prenderà per cinque milioni di euro. Cifra bassa? Sì, ovviamente. E si tratta di una clausola rescissoria che era stata inserita nel contratto del calciatore. Quindi i Gunners la sfrutteranno e “sciperanno” il Milan di un giocatore che sembrava destinato a giocare alla corte di Allegri.

E i rossoneri? In attesa sempre di capire con certezza quello che sarà il futuro del portiere francese, potrebbero tornare a interessarsi a Svilar, mettendo sul piatto quella cifra che la Roma si potrebbe fare bastare (40 milioni di euro) e offrendo un contratto al giocatore importante, uno di quelli ai quali è difficile di no.