Calciomercato Roma, doppia beffa firmata Conte: Juve di nuovo ko

Il mercato della Roma di Gian Piero Gasperini potrebbe a breve incrociare il Napoli di Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte punta sempre più in alto. Il tecnico salentino ha già piazzato il suo ‘miracolo’ al primo tentativo. Un bis il prossimo anno lo renderebbe, per prestigio e fiducia illimitata, assai prossimo a San Gennaro.

Aurelio De Laurentiis per trattenere il tecnico campione d’Italia non ha badato a spese. Immediate e prossime. Ha aumentato, da subito, l’ingaggio ad Antonio Conte e ha promesso un mercato da 1000 euro non soltanto per puntare al secondo scudetto consecutivo ma anche per disputare una Champions League comunque da protagonista.

E se c’è da chiedere Antonio Conte non ha certo timore di fare nomi e cognomi dei prospetti che gradirebbe avere in rosa. Non chiamatelo mai ‘aziendalista’ perché potrebbe rispondere malamente. Ha vinto una scudetto dopo che a gennaio il Napoli ha ceduto il suo miglior giocatore, Kvaratskhelia, al PSG per la gioia di Luis Enrique e… dei tifosi della Juventus.

Ora anche quel credito deve essere saldato.

Conte beffa Juve e Roma per Sam Beukema

Un grande tecnico come Antonio Conte sa bene come una grande quadra parta sempre da una grande difesa. Il Napoli neo scudettato ha già messo in mostra un ottimo reparto difensivo. Ma figuriamoci se il tecnico azzurro si può accontentare.

Il suo sguardo è rivolto in direzione Bologna dell’ottimo Vincenzo Italiano. L’obiettivo lo ha rivelato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha individuato in Sam Beukema, difensore olandese classe 1998, il profilo ideale per il pacchetto arretrato del Napoli. Un giocatore che è da tempo anche nel mirino della Juventus e della Roma, che segue anche l’altro difensore rossoblù, Jhon Lucumí, colombiano classe 1998.

Il Bologna, però, ha lasciato ben intendere come non cederà entrambi i suoi difensori e se Sam Beukema imboccherà l’autostrada in direzione Napoli, la Roma non potrà pensare di acquisire Jhon Lucumí e pertanto dovrà guardare altrove. Il Napoli non perde comunque d’occhio Giorgio Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta, classe 2003, reduce da una stagione drammatica per via di due gravi infortuni.

Quasi tramontata invece la possibilità di portare sotto il Vesuvio il difensore della Juventus, Federico Gatti dal momento che i bianconeri non intendono, al momento, privarsene.