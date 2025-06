Calciomercato Roma, ritorno alle origini: bianconeri senza speranze

Gasperini, Ranieri e Ghisolfi possono finalmente sedersi e iniziare a concepire la Roma del futuro. Ecco le ultime sul calciomercato estivo

Tecnica e gamba… Se dovessimo sintetizzare i due requisiti principali per divenire un calciatore di Gian Piero Gasperini basterebbero queste due parole, utili a condensare rapidamente le caratteristiche di un sistema di gioco frizzante, in cui l’obiettivo di Zemaniana memoria è quello di segnare sempre un gol in più dell’avversario più che impegnarsi con particolare sforzo nel chiudersi per evitare di prenderne.

Solitamente, anche per via delle disponibilità tutt’altro che illimitate della Dea, Gasperini si è trovato più frequentemente a creare le condizioni necessarie a nutrire il talento grezzo o assopito di calciatori sottovalutati più che a ricevere calciatori fatti e finiti durante le sessioni di mercato.

Basti pensare alla lunga lista di calciatori sbocciati realmente soltanto dopo aver partecipato al raffinato balletto coreografato dal tecnico torinese, tra i quali spiccano senza dubbio i vari Ilicic, Gomez, De Keateleare, Scamacca, Muriel, Malinovs’kyj, Pasalic, Ederson, Lookman e molti altri.

La gran parte di questi di certo non è approdata a Bergamo forte di una reputazione di ferro e, consci di ciò, alcuni tifosi giallorossi sperano che lo stesso possa avvenire nella città eterna, dove, soprattutto nell’estate in arrivo, la sensazione è che non vi sarà la possibilità di darsi alla pazza gioia sul mercato. Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito ad un profilo dalle prospettive rosee.

Romano strega la Serie A: la Roma ci prova

In apertura abbiamo citato “tecnica e gamba” come i due prerequisiti per rientrare nelle grazie del Gasp e, nel caso del profilo attualmente entrato nella lista dei desideri dei vertici giallorossi, ecco che ne abbiamo in considerevole quantità per entrambe.

Il profilo in questione risponde al nome di Enzo Romano, ovvero un giovanissimo talento attualmente divenuto titolare fisso della nazionale under 16 del Galles. Avete letto bene… si tratta di un classe 2009, le cui qualità di recente hanno stregato diverse società della massima lega italiana, tra cui spiccano in particolare Roma e Udinese.

Una fisicità prorompente e una tecnica sopraffina hanno permesso al talento gallese della DAMM (accademia di Barcellona) di spiccare rispetto ai propri coetanei, tanto da attirare l’attenzione di mezza Europa. Vedendolo giocare la sensazione è di assistere ad un prototipo del centrocampista desiderato da Gasperini, poiché capace di abbinare una fisicità prorompente (utile anche in fase di copertura) ad una particolare propensione per la ricerca del gol e della verticalità.

La notizie dell’interessamento della Roma è stata riportata nelle scorse da TMW, che afferma anche che nei prossimi giorni proseguiranno le trattative per tentare di accaparrarsi uno dei talenti più giovani e promettenti del panorama calcistico europeo.