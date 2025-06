Dalla Roma al Milan, annuncio UFFICIALE e bianconeri avvisati

Trovati i rispettivi allenatori, la Roma di Gian Piero Gasperini ed il Milan di Massimiliano Allegri si sfidano sul mercato. Per chi è partita la contesa?

I risultati di un’intera stagione per squadre e singoli giocatori sono sotto gli occhi di tutti. Questi sono i giorni in cui le analisi approfondite possono trasformarsi in avvio di concrete trattative. Come a a scuola vi sono promossi, rimandati e bocciati.

Massimiliano Allegri ha impiegato poco tempo per comprendere le necessità del suo Milan. Il tecnico livornese è ritornato ad allenare, è ritornato in un grande club, ed è ritornato nel club dove ha vinto il primo di suoi sei scudetti. Ora non ci sono più Berlusconi e Galliani è un altro Milan, ma è anche un altro Massimiliano Allegri.

Più esperienza, più consapevolezza e maggiore capacità di comprendere dove intervenire. I ruoli da ricoprire, ed i settori sui quali maggiormente intervenire, li ha individuati ed insieme a Tare ha già adocchiato qualche rinforzo. Per la difesa lo sguardo si è posato su un giocatore con la maglia bianconera, ma non è della Juventus.

Il Milan ha scelto Jaka Bijol

L’occhio di Massimiliano Allegri si è posato su Jaka Bijol,, classe 1999, difensore sloveno, dell’Udinese. E’ amp.sportmediaset.mediaset.it a lanciare lo scoop di mercato riguardante il club rossonero. Sul difensore dell’Udinese vi è da tempo anche la Roma di Gian Piero Gasperini. La sfida è partita.

Il difensore sloveno sogna il grande salto in un club di prima fascia ed il Milan è destinazione che intriga non poco. Ma su Jaka Bijol, non si sono riversate le attenzioni soltanto del Milan, almeno secondo quanto risulta a tuttomercatoweb.com. che riferisce di un concreto interesse per il difensore sloveno proveniente dalla Premier League.

E’ il Leeds, società neopromossa in Premier League, intende rafforzarsi in maniera adeguata. Jaka Bijol, è obiettivo concreto del club inglese che a breve potrebbe presentare la prima offerta al club friulano il quale ha già fissato il prezzo del suo giocatore: circa 20 milioni di euro.