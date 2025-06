Dopo Ranieri arriva De Rossi: ultim’ora choc di Sky

La panchina della Nazionale è a rischio. Spalletti potrebbe lasciare dopo la gara di lunedì: ecco i possibili sostituti. Cosa sta succedendo

La sconfitta contro la Norvegia ha fatto scricchiolare la panchina di Luciano Spalletti. Che, sicuramente, rimarrà in sella per il match di lunedì contro la Moldavia in casa, a Reggio Emilia. Ma il suo futuro è tutt’altro che deciso, anzi.

Un confronto tra le parti ci sarà sicuramente dopo questo turno di qualificazione, e magari un addio. Sì, perché dopo la legnata all’Europeo, con un turno superato solamente per la differenza reti e una Svizzera che ha macinato in tutto e per tutto una di quelle nazionali che di solito non avrebbero avuto problemi a vincere, la sensazione che ci possa essere un ribaltone in panchina, per salvare il salvabile, è dietro l’angolo. Ma chi potrebbe essere il sostituto? Beh, sta circolando con una certa insistenza in questo momento il nome di Claudio Ranieri.

Ranieri in Nazionale: spunta anche il nome di De Rossi

Dopo aver “aggiustato” quello che era possibile e anche di più dentro la Roma, il profilo di quello che al momento è un dirigente giallorosso, sta circolando a quanto pare tra le segrete stanze di via Allegri. “Spunta il nome di Ranieri” ha scritto Il Messaggero proprio in queste ore, mettendo in evidenza come Gravina, anche in questo caso per salvare il salvabile, potrebbe affidarsi a Sir Claudio.

Che dal proprio canto forse vorrebbe finalmente andare in “pensione” e non sedersi più in panchina, ma forse, visto il suo passato nei club, potrebbe anche essere attirato dalla possibilità di prendere la nazionale. Avrebbe sicuramente molto tempo libero – per i viaggi che vorrebbe fare con la famiglia – e coniugare sia l’uno che l’altro. Certo, dovrebbe lasciare la Roma, o forse avrà meno tempo per la Roma. Ma il nome ovviamente rimane in corsa e la pista è assolutamente da seguire. Chissà cosa succederà dopo lunedì sera. La sensazione è che potrebbe essere davvero l’ultima in panchina di Spalletti.

Ma c’è solo Ranieri in corsa? A quanto pare no, perché secondo le informazioni che sono state appena riportare da Gianluca Di Marzio, in pista ci sono anche i nomi di Stefano Pioli e di Daniele De Rossi. Il primo è sulla stessa linea di Sir Claudio, il secondo – ancora tesserato con la Roma, come sappiamo – è sullo sfondo. Vedremo.