Retegui al posto di Vlahovic, UFFICIALE: lo pagano il doppio

Il mercato inizia a muovere i suoi primi concreti passi soprattutto in quelle società che hanno già deciso chi le allenerà.

Se è vero come è vero che sono gli allenatori a decidere il mercato, allora sono le squadre che l’allenatore lo hanno già scelto ad avere un vantaggio non trascurabile.

La Roma ha piazzato il colpo Gian Piero Gasperini, mentre anche l’Inter sembra essersi sistemata con il tecnico del Parma, Chivu. L’altra sponda del Naviglio è tornata all’antico e, si potrebbe dire, su un usato più che sicuro: Massimiliano Allegri. Il club rossonero ha vissuto un’altra stagione assolutamente incolore nonostante la vittoria in Supercoppa italiana che ha illuso non poco l’ambiente rossonero.

Spetterà ora all”aziendalista’ livornese rimettere in sesto il Milan. Le idee iniziano a muoversi di concerto con il nuovo direttore sportivo Tare. Massimiliano Allegri ha nel suo DNA il ‘corto muso’ e la capacità di fare sempre punti, spesso non incantando. Il Milan, dopo aver inseguito inutilmente il bel gioco con il duo portoghese, ha bisogno soprattutto di concretezza e sotto questo punto di vista nessuno dà più garanzie dell’ex Juve.

Milan, obiettivo attaccante di qualità

Massimiliano Allegri aziendalista quanto si vuole ma le sue preferenze le inoltra sempre. Magari senza alzare la voce.

Il nuovo tecnico del Milan punta un grande attaccante per il suo undici ideale. La formazione rossonera non fa eccezione e pertanto anche per i rossoneri le ipotesi attaccante hanno dato vita ad uno sterminato elenco di profili alcuni dei quali decisamente fuori portata. Per restare più con i piedi per terra è decisamente meglio affidarsi alle quote Snai che hanno nei numeri il loro punto di forza.

L’attenzione dell’Agenzia di scommesse si è concentrata su due grandi nomi in ottica Milan 2025-26. Il primo è Mateo Retegui, attaccante 26enne dell‘Atalanta e nazionale azzurro, quotato a 2.50. Ha una quotazione, al momento, esattamente doppia, un attaccante che Massimiliano Allegri conosce molto bene avendolo avuto alla Juventus, ovvero Dusan Vlahovic. Il classe 2000 bianconero è infatti dato a 5.00. La scelta è ormai compiuta.