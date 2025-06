Senza Giuntoli lascia la Juve: Chiellini intasca 35 milioni

La metamorfosi che attende la Juventus nel corso dell’estate è pronta a partire. Ecco le ultime sul calciomercato bianconero

La Juventus appare attualmente in alto mare e la priorità è senza dubbio quella di ritrovare la rotta più utile per risalire nelle zone più ambite della classifica, precluse ai bianconeri da oramai diverse stagioni.

I tifosi juventini difficilmente accetteranno un altro anno passato fuori dalla lotta scudetto e, questa volta, la sensazione è che il popolo bianconero possa dirsi rassegnato già a partire dall’inizio della stagione, dato che il cambio di allenatore potrebbe rivelarsi più complicato del previsto e la gestione Tudor, per quanto sufficiente, non appare come quella più adatta a sognare in grande.

Il mancato cambio di allenatore potrebbe difatti ripercuotersi anche sul calciomercato, dato che in assenza di una figura ingombrante dotata di una precisa idea di calcio il rischio è quello di procedere a vista senza coordinate specifiche, il che raramente è una strategia in grado di generare annate indimenticabili e rose esaltanti.

In tal senso giungono novità di particolare rilievo, relative al parziale smantellamento di una squadra concepita da Giuntoli per Thiago Motta… ovvero due figure oramai assenti nella compagine bianconera.

Gatti mania in Premier League: lui è disponibile

La figura di Federico Gatti è senza dubbio alcuno una delle poche note positive di una stagione opaca per i bianconeri. La sua centralità all’interno dell’economia difensiva bianconera non può che essere stata influenzata dal grave infortunio subito da Gleison Bremer ad inizio stagione, ma una cosa è certa: Gatti non ha deluso le aspettative, riuscendo a rivelarsi un pilastro inamovibile della difesa, capace di fornire garanzie anche nei momenti di maggior volatilità.

La stagione in vetrina ha permesso a Gatti di attirare l’attenzione di diverse società in giro per l’Europa, con una particolare popolarità tra le dirigenze del Regno Unito, dove il suo nome ha iniziato a comparire nella varie liste dei desideri delle società inglesi.

Secondo quanto riportato da Cayghtoffside, pare che il centrale difensivo originario di Rivoli abbia risposto positivamente ai corteggiamenti di Tottenham e Newcastle, con la consapevolezza che affacciate ci sono l’Aston Villa, il Nottingham Forest e il West Ham. La situazione non felicissima sul piano economico costringerà la Juventus a considerare soltanto offerte intorno ai 35 milioni di euro o più.