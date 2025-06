Svilar al posto di Maignan: firma prima del Mondiale

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare con forza la gran parte della massima lega italiana. Di seguito le ultime sul mercato

Il terremoto che avevamo annunciato nelle scorse settimane è attualmente nella sua fase più delicata, dato che il valzer di allenatori è ancora in corso e, di conseguenza, i punti di riferimento per tifosi e appassionati appaiono scarsi e in continua evoluzione.

Come anticipato nelle ultime settimane, la gran parte della parte sinistra della classifica sta compiendo una profonda metamorfosi in panchina, il che non potrà che ripercuotersi con forza sul calciomercato estivo, dato che ogni nuovo allenatore vorrà per forza di cose intervenire direttamente sullo svolgimento della finestra di calciomercato per assicurarsi un organico in linea con le proprie velleità tattiche.

È senza dubbio questo il caso di Gian Piero Gasperini, il quale ha da poco firmato per l’AS Roma e le cui intenzioni sono senza dubbio quelle di ribaltare la rosa giallorossa per lavorare con calciatori perfettamente compatibili con la sua frizzante idea di calcio.

Per comprare, tuttavia, occorre vendere e sincronizzarsi alla perfezione con i movimenti di mercato delle dirette rivali, delle detentrici di cartellini succulenti e le corteggiartici di profili in uscita dal cento sportivo Fulvio Bernardini. I giallorossi possono tuttavia godere del considerevole vantaggio che li vede come tra le pochissime big con un’idea già chiara sul percorso da intraprendere e, in tal senso, sono emerse novità di rilievo in merito ad un’operazione che vede coinvolto anche il Milan di Massimiliano Allegri.

Svilar-Maignan… Roma-Milan, la trattativa si infittisce: le ultime

Allegri e Gasperini… si tratta di due tra gli allenatori più diversi che si possano immaginare, dato che il primo nel corso della sua carriera ha spesso messo al primo posto la necessità di subire il meno possibile, mentre il secondo ha posto in cima alle sue priorità quella di proporre il più possibile in fase offensiva, così da compensare ampiamente eventuali gol dell’avversario. Entrambi tuttavia desiderano senza dubbio una cosa: un portiere di livello.

In tal senso continua a risultare attuale l’intreccio che vede protagonisti Mike Maignan e Mile Svilar, dato che il primo è corteggiato da diversi club in giro per il Vecchio Continente e il secondo continua imperterrito a tentare insieme al proprio agente di trovare una quadra per la revisione del proprio contratto con la Roma.

Si tratta probabilmente dei due portieri più desiderabili della massima lega italiana e, in tal senso, spiccano le ultime indiscrezioni relative ai tentativi del Chelsea di accaparrarsi il cartellino dell’estremo difensore rossonero.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Daniele Longo, pare che il Chelsea stia proseguendo i tentativi, ma per ora non è ancora stato raggiunto un accordo sul prezzo (i londinesi hanno offerto meno di 20 milioni di euro e dovranno alzare l’offerta entro una manciata di giorni, dato che non potranno compiere quest’operazione dopo l’inizio del Mondiale per Club). Nel caso in cui a breve si dovesse liberare il posto di primo portiere a Milano è probabile che il Milan entrerebbe a gamba tesa nella trattativa Svilar, facendo evaporare di colpo tutte le flebili speranze di un rinnovo in giallorosso.