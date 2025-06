25 milioni all’Atalanta: ha già detto sì a Roma

Ogni occasione è buona per fare e discutere di mercato. La Rome e Gian Piero Gasperini hanno iniziato a muoversi dettando le priorità.

“La Roma è come la Nazionale, piace a tutti“, parola di Gian Piero Gasperini. In questi giorni qualsiasi paragone con la nazionale di Luciano Spalletti è ardito nonché pericoloso, ma il senso delle parole del tecnico di Grugliasco è chiaro.

La Roma ha una proprietà forte alle spalle, una dirigenza che con l’ingresso di Claudio Ranieri ha acquistato ulteriore credito oltre alla qualità, ha scelto uno dei migliori tecnici sul mercato per dare avvio ad un ambizioso progetto non soltanto credibile ma assolutamente realizzabile.

In questo senso, e per tale motivo, la Roma è una squadra, ed una piazza, ambita da tutti. Ma ‘tutti‘, evidentemente la società giallorossa non può acquisirli e pertanto dovrà attuare delle scelte in base alle priorità dettate da Gian Piero Gasperini. Una priorità sembra essere il fronte offensivo.

Il ritorno di Gianluca Scamacca

Valutazioni in corso. Gian Piero Gasperini ha tutto il materiale umano su carta, sotto i suoi occhi. Per quanto riguarda l’attacco la valutazione più attesa riguarda il centravanti ucraino Artem Dovbyk.

Artem Dovbyk ma anche Tammy Abraham che rientrerà dal prestito al Milan. Scelte da fare per possibili uscite, scelte da fare per possibili entrate. C’è chi nella capitale tornerebbe anche a piedi. Gianluca Scamacca morde il freno. Ha voglia di ritornare in campo dopo che la rottura del crociato lo tiene fuori da oltre un anno.

L’Atalanta ha fatto la valutazione del suo attaccante: 25 milioni di euro. E ripartono le valutazioni, non certo sul valore del giocatore, ma sui reali tempi di recupero dopo un incidente d itale gravità. Il reparto avanzato della Roma vedrà comunque dei cambiamenti e per questo la Triade giallorossa Gasperini-Ranieri-Ghisolfi guarda anche altrove.

Gianluca Scamacca, però, rimane nel mirino della Roma. E del suo ex allenatore Gian Piero Gasperini.