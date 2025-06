Allegri l’ha convinto: addio Roma e firma col Milan

Il calciomercato estivo continua a subire metamorfosi ora dopo ora, mentre i nuovi allenatori delle big si accomodano sulle proprie panchine

Il valzer di allenatori è in fase di conclusione e, come prevedibile, la gran parte delle panchine delle big (se non tutte a parte quella del Napoli) è attualmente in fase di ristrutturazione per far spazio ai rispettivi nuovi arrivati.

Qualche ufficialità manca (spicca in tal senso quella di Chivu all’Inter e si attende di capire se la Juventus resterà o meno con Igor Tudor), ma finalmente i tifosi potranno iniziare a fare affidamento su alcuni rinnovati punti di riferimento per avanzare delle previsioni sul futuro.

In tal senso la Roma e il Milan possono finalmente guardare al mercato estivo con uno sguardo più consapevole, consce delle necessità dei rispettivi allenatori. Ecco dunque le ultime su un’operazione particolarmente chiacchierata negli scorsi giorni, pronta a smuovere l’estete di rossoneri e giallorossi.

Saelemaekers promesso al Milan: Allegri lo richiama e trattative sospese

Quando in campo, a prescindere dal ruolo, la sensazione è che possa sempre incidere con forza sulla partita e questo Massimiliano Allegri parrebbe averlo notato… Di chi parliamo? Ma naturalmente di Alexis Saelemaekers, il quale sembrerebbe aver già svuotato l’armadietto a Trigoria per salire sul treno diretto a Milano Centrale.

Si sa… Allegri ha sempre avuto un debole per i jolly capaci di spaziare senza perticolari problemi in diversi ruoli in giro per il rettangolo verde e in questo caso siamo di fronte ad un calciatore dalle spiccate qualità, la cui qualità e il cui spiccato dinamismo gli hanno permesso di ricoprire una sorprendete quantità di ruoli in giro per il campo.

Stupisce in tal senso la scarsa resistenza compiuta da Gasperini, dato che, a prescindere dalla preferenze, fatichiamo a credere che vi sia un allenatore che voglia volontariamente rinunciare ad un calciatore di tale duttilità, in particolare se, come nel caso dell’ex allenatore dell’Atalanta, le due parole d’ordine in campo sono qualità e gamba (entrambe caratteristiche che il belga può vantare).

Come riportato dal Corriere dello Sport, Tare avrebbe bloccato le trattative con i giallorossi dopo indicazione di Allegri, il che permetterà a Saelemaekers di far parte del nuovo progetto Milan con un contratto in essere fino al 2027.