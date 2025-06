Arriva al posto di Svilar: nuovo portiere già bloccato

Ecco le ultime in merito al chiacchieratissimo caso Svilar, che nelle ultime ore ha monopolizzato le polemiche nella città eterna

Alcune frange della tifoseria hanno fatto recapitare ai vertici giallorossi dei messaggi piuttosto espliciti in merito alla possibilità o meno di salutare Mile Svilar nel corso della prossima sessione di mercato, ma la controversa trattativa che dovrebbe portare al rinnovo dell’estremo difensore serbo appare ancora in alto mare.

L’agente e lo stesso Svilar si sono recati negli uffici di Trigoria negli scorsi giorni, ma nulla di risolutivo è uscito dai colloqui compiuti al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove in questo momento si starebbe valutando l’idea di privarsi di Mile Svilar.

Il portiere di origini belga oramai può vantare ammiratori in tutto il Vecchio Continente e la sensazione è che Gasperini attualmente non veda nel ruolo del portiere una priorità assoluta, dato che il suo raffinato sistema di gioco avrà bisogno di interpreti di movimento dotati di caratteristiche ben precise, i quali per ora dovrebbero avere la precedenza sull’estremo difensore. Ecco le ultime in merito alla tanto chiacchierata questione che sta monopolizzando i dialoghi tra i vicoli della città eterna.

Savic invece di Svilar se parte Maignan: Tare ha già deciso

Una delle squadre che più di tutte ha manifestato vivo interesse nei confronti di Mile Svilar è senza dubbio alcuno il Milan di Tare e Allegri, i quali hanno intenzione di assicurarsi un portiere di pregio anche nel caso in cui dovesse partire Mike Maignan, il quale è attualmente nel mirino di diverse squadre del Vecchio Continente, tra cui spicca il Chelsea di Maresca.

I Blues dovrebbero presentare la propria offerta definitiva per l’estremo difensore francese nel corso delle prossime ore, ma intanto, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Tare avrebbe già bloccato il cartellino di Vanja Milinković-Savić, il quale ha un solo anno di contratto restante con il Torino e risulterebbe un’alternativa low cost e più semplice rispetto a Svilar.