Calciomercato Roma, scatta subito la clausola: decide Gasperini

Il mercato della formazione giallorossa, che sarà guidata da Gian Piero Gasperini, inizia a muovere le sue pedine. In entrata ed in uscita.

In queste ore la Roma si sente accerchiata. Il disastro azzurro ha portato Claudio Ranieri nuovamente, e pericolosamente, sulla bocca di tutti. L’idea meravigliosa avuta dalla Roma meno di sei mesi fa, adesso piace a tutti. In ottica Nazionale.

Al momento l’ormai ex tecnico della Roma sta ‘curando’ personalmente la sua scelta Gian Piero Gasperini. Insieme al tecnico di Grugliasco ed al direttore sportivo Florent Ghisolfi si stanno mettendo a punto le strategie mercantili per assicurare al nuovo allenatore i prospetti più adatti per la Roma che sta progettando.

Le porte girevoli del mercato favoriscono in egual misura entrate ed uscite. La scelta di coloro destinati a lasciare Trigoria è almeno di pari importanza rispetto a coloro che invece vi entreranno. Qualcuno di livello della rosa giallorossa potrebbe cambiare aria. Non prima, però, di averne parlato con Gian Piero Gasperini.

Addio Paredes? L’ultima parola è di Gasperini

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, un nome di livello della Roma che potrebbe lasciare la compagine giallorossa lo ha fatto in un suo post su X.

“Leandro Paredes resta un obiettivo principale del Boca Juniors quest’estate, qualora decidesse di lasciare l’AS Roma. La decisione spetta al giocatore e a Gian Piero Gasperini”. La decisione spetta anche a Gian Piero Gasperini. Il neotecnico della Roma, così come tutti i suoi colleghi, non ama ‘fare prigionieri’.

Se Leandro Paredes deciderà di ritornare in Argentina, tra le fila del Boca Juniors, Gian Piero Gasperini non lo tratterrà. Nel contratto dell’argentino c’è una clausola pro-Boca. A quel punto, se verrà osservata, il tecnico chiederà che la partenza del centrocampista argentino sia compensata da un’entrata di pari, o maggiore, qualità. E’ il gioco delle parti.

E’ il calciomercato.