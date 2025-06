Dall’Inter alla Juve: 50 milioni per la firma

Emergono novità di rilievo in merito ad una delle operazioni più chiacchierate delle ultime settimane in casa Inter

Mentre i vari allenatori stanno per concludere il frenetico valzer che ha portato ad una vera e propria metamorfosi del panorama calcistico nostrano, i vertici delle varie big nostrane sono finalmente in grado di guardare al calciomercato estivo con maggior consapevolezza delle proprie esigenze, dato che sino a qualche giorno fa, senza conferme per le rispettive panchine, appariva piuttosto ostico stilare una lista delle priorità.

Oggi il panorama delle panchine appare più chiaro, il che può dare il via a delle previsioni ben più articolate e precise in merito allo svolgimento di un calciomercato destinato a modificare radicalmente la gran parte delle big italiane.

In tal senso spiccano senza dubbio alcuno la Roma di Gasperini, il Milan di Allegri, la Lazio di Sarri e il Napoli di Antonio Conte, dato che si tratta delle tre big che possono vantare delle ufficialità sulle proprie panchine e, dunque, la possibilità di concepire il calciomercato con chiarezza e precisione.

Leggermente appartate troviamo Juventus e Inter, le quali sono attualmente confinate in un limbo piuttosto ambiguo, in cui non vi sono ancora certezze in merito al futuro delle rispettive panchine. Ciononostante pare che i vertici dei due blasonati club abbiano scelto di avanzare ugualmente delle trattative, tra le quali spicca senza dubbio quella di cui vi parleremo nelle prossime righe.

Marotta e Comolli mettono nel mirino Kim: le ultime

A prescindere dall’addio o meno di Simone Inzaghi la sensazione è che l’Inter avrebbe dovuto ugualmente organizzare una profonda ristrutturazione del proprio organico, dato che la rosa avuta a disposizione del tecnico piacentino nel corso dell’anno risulta corta e piuttosto invecchiata, tanto sul piano mentale, quanto su quello fisico.

Emblematica in tal senso la necessità di far giocare piuttosto spesso un calciatore come Francesco Acerbi, il quale ha compiuto 37 anni quest’anno e sul quale appare piuttosto complicato organizzare un progetto a lungo termine.

In quest’ottica, secondo quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio account Twitter, pare che i vertici nerazzurri abbiano messo nel mirino Min-jae Kim.

La vecchia conoscenza della Serie A attualmente proprietà del Bayern Monaco ha vissuto una stagione controversa con i bavaresi, che ora sembrerebbero aperti ad una cessione con prezzo intorno ai 50 milioni di euro. Secondo le ultime pare che l’Inter sia in pole position nelle trattative, con PSG, Newcastle, Juventus, Chelsea e Milan subito dietro a manifestare interesse nei confronti del centrale difensivo classe 1996.