Ex tradito e Vlahovic scaricato: bomba Juve da 60 milioni

Il mercato della Juventus è ancora tutto da programmare. Tante le incognite in casa bianconera, a cominciare dall’attaccante serbo.

Le trattative di mercato iniziano ad entrare nel vivo. Conclusi i tornei nazionali e le competizioni europee le società si possono concentrare alla costruzione delle formazioni in vista della prossima stagione.

La Juventus sta muovendo i suoi primi complicati passi. Una nuova rivoluzione in atto partita dai quadri dirigenziali e con diverse lacune ancora presentii nell’area tecnica. Cristiano Giuntoli non c’è più e dopo l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale occorre trovare il giusto profilo per il ruolo di direttore sportivo.

La società bianconera appare intenzionata a confermare sulla propria panchina Igor Tudor ma mancando l’ufficialità occorre andare, oggi più che mai, con i piedi di piombo. Il mercato della Juventus rispecchia la medesima indecisione che si trova all’interno della società. La sola certezza è che il settore avanzato vedrà sostanziali modifiche.

Juventus, addio a Viktor Gyokeres

Un reparto offensivo da ricostruire e la Juventus si sta guardando attorno. E a proposito di attaccanti attenzionati dai bianconeri teamtalk.com a messo nel mirino Viktor Gyokeres, classe 1998, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, reduce da una straordinaria stagione.

La Juventus dovrà però guardarsi dalla temibilissima concorrenza proveniente dalla Premier League. Arsenal e Manchester United sono sul giocatore dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dal Mirror l’attaccante svedese preferirebbe abbracciare i Gunners di Mikel Arteta piuttosto che i Red Devils guidati da un tecnico che l’attaccante svedese conosce molto bene come Ruben Amorim, ex tecnico dello stesso Sporting.

Lo Sporting Lisbona, dal canto suo, non fa preferenze. L’importante è che venga soddisfatta la sua richiesta per Viktor Gyokeres, pari a 60 milioni di sterline. Nel frattempo in Premier League sembra non esserci più spazio, né interesse per Dusan Vlahovic. Un grosso problema per la Juventus. Un problema da 24 milioni di euro lordi annui. Una delle ultime speranze per collocare l’attaccante serbo si chiama José Mourinho per il Fenerbahce.

Lo Special One in soccorso della Juventus è una ‘storica’ contraddizione in termini. Ma di questi tempi e con questa Juventus…