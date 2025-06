Ranieri al posto di Spalletti, messaggio UFFICIALE della FIGC

Il severo 3-0 rimediato con la Norvegia ha aperto le danze ad un terremoto nella Nazionale azzurra. Ecco le ultime

Alcuni dicono che non sia un allenatore da Nazionale poiché sin troppo affezionato a concetti e routine tattiche difficili da infondere nelle poche occasioni che vedono impegnato il gruppo azzurro durante l’anno (soprattutto considerando che ogni individualità proviene da idee e concetti diversi propinati ogni giorni nella propria squadra di club), altri invece continuano a sostenere come non vi sia del materiale tecnico adeguato e che occorra compiere una profonda rivoluzione in grado di modificare la filiera delle giovanili che porta a prediligere caratteristiche diverse da quelle che mettono al primo posto altre nazioni (basti pensare alla penuria di esterni tecnici ed esplosivi in grado di saltare l’uomo con regolarità).

Alcuni arrivano persino a sposare entrambe le tesi.. Insomma… una cosa è certa: la sconfitta con la Norvegia ha lasciato interdetti numerosi tifosi e addetti ai lavori, che in questo ore stanno tentando di immaginare delle soluzioni rapide per evitare di precludere ad un altra generazione di italiani la possibilità di vedere la propria Nazionale ai Mondiali. Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo proprio sul tanto chiacchierato esonero di Luciano Spalletti.

Gravina chiaro sulla questione Spalletti: ecco il messaggio a Ranieri

In molti, tra cui personalità di spicco del panorama calcistico nostrano (spicca ad esempio Fabio Caressa, il quale sul proprio account personale di YouTube ha caricato un video in cui ha esplicitamente fatto il nome di Claudio Ranieri come unica vera soluzione) hanno fatto il nome del tecnico di Testaccio per evitare il peggio, ma nelle ultime ore Gabriele Gravina ha espresso piuttosto chiaramente la propria posizione sul tema.

Ecco le parole del presidente della FIGC: “È evidente che se perdi giocatori per infortunio su cui avevi lavorato in avvicinamento alla qualificazione al mondiale se la partita non è stata sentita come avremmo dovuto è un problema. Non voglio nemmeno pensare a un’Italia senza Mondiale. Ranieri? Gli mando solo un forte abbraccio, non è il momento dei nomi, è il momento di rispettare il nostro allenatore della Nazionale che è Luciano Spalletti”.