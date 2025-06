Rilancio choc per Svilar: c’è la data dell’incontro

In questi primi giorni di giugno il mercato sta riscaldando i motori. Una vicenda caldissima riguarda la Roma ed il suo numero uno.

La Roma del nuovo corso ha già preso il via ma non vi è dubbio di come la vicenda contrattuale che riguarda il suo numero uno, Mile Svilar, tenga tutti con il fiato sospeso.

Pedina fondamentale nello scacchiere di Claudio Ranieri, lo sarebbe tranquillamente anche in quello guida diretto da Gian Piero Gasperini. C’è però la spada di Damocle di un rinnovo di contratto che non ha ancora portato ad una felice conclusione con l’aggravante, in ottica Roma, di diversi top club, italiani ed esteri, che hanno fiutato il grande colpo.

La Roma per cautelarsi, e non farsi sorprendere in caso di novità negative, continua a guardarsi intorno. Nel frattempo arriva la conferma di come sul 25enne portiere belga naturalizzato serbo si siano posati gli occhi di un top club italiano.

Il Milan fa sul serio per Mile Svilar

Il Milan sta provando a trovare la sua giusta quadratura. In questo senso le scelte di Massimiliano Allegri in panchina e di Igli Tare come direttore sportivo rappresentano la partenza migliore.

Poi c’è una squadra in parte da rifondare e, soprattutto, da ricaricare. Anche a Milanello, come a Trigoria, il problema del portiere è particolarmente sentito. Mike Maignan è ad un passo dal Chelsea e questo impone al Milan la ricerca di un nuovo estremo difensore. L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ci ha aggiornato riguardo le intenzione del club rossonero.

” Igli Tare ha incontrato gli agenti di Mile Svilar a Milano giovedì scorso. L’ACMilan è pronto a offrire un contratto fino al 2030 (3,3M/anno) al portiere serbo. L’ASRoma vorrebbe tenerlo, anche se le offerte per il prolungamento fino al 2030 sono state finora considerate basse“.

Data e cifre parlano chiaro. Il Milan di Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sull’estremo difensore della Roma. La proposta economica del Milan è a cifre importanti, ma il club giallorosso proverà fino all’ultimo a convincere Mile Svilar a firmare il suo rinnovo.