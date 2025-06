Ultim’ora Italia: Spalletti si dimette

In arrivo novità clamorose da Coverciano alla vigilia della sfida già decisa dell’Italia contro la Moldavia in ottica Mondiali 2026.

Siamo forse arrivati alla fine della storia di Luciano Spalletti con la nazionale azzurra. Come riferito da Gianluca Di Marzio sta infatti sempre più prendendo corpo la clamorosa ipotesi di dimissioni da parte del tecnico di Certaldo.

Determinante, quindi, la pesante sconfitta maturata in Norvegia. E’ ancora tutto in fieri ma l’annuncio ufficiale potrebbe davvero arrivare a breve. In allerta, quindi, i possibili, e pochi, profili papabili pe l’eventuale sostituzione.

Vi sono due ex tecnici della Roma, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi con l’aggiunta dell’ex tecnico del Milan, Stefano Pioli. Sono momenti di massima concitazione, di discussioni e di valutazioni da prendere velocemente. Rimaniamo in attesa di novità.

Luciano Spalletti subito su una grande panchina di A

In questi minuti continuano a circolare diverse voci riguardanti anche l’immediato futuro di Luciano Spalletti che, a quanto pare, non rimarrebbe a lungo disoccupato. Infatti per l’ex tecnico campione d’Italia con il Napoli, si parla di un immediato ritorno in Serie A.

Chiusa una porta ecco aprirsi un portone. Può accadere esattamente questo a Luciano Spalletti nel caso in cui dovesse concludersi il suo rapporto con la nazionale azzurra.

Due prestigiose società di Serie A starebbero infatti pensando a Luciano Spalletti. La Fiorentina, alla ricerca del sostituto di Raffale Palladino e, udite udite, perfino la Juventus, seppur orfana di Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti avrebbe portato in spalla con sé fino a Torino.

Cambio della guardia alla Continassa. Via Igor Tudor e dentro Luciano Spalletti? Chissà che la già folle estate bianconera non regali l’ennesimo colpo di scena. Ormi tutti gli scenari sono possibili. Per la nazionale e per il resto del calcio italiano.