Donnarumma è sul mercato visto il rinnovo ancora in alto mare con il PSG e ci sono buone possibilità che abbia già trovato la futura destinazione, coinvolgendo anche Svilar

Il futuro dei due portieri potrebbe essere legato a doppio filo, per trattative comuni e club coinvolti. La Premier League chiama e tutti sono pronti ad ascoltare le ricche offerte che provengono dall’Inghilterra, ma alla fine solo uno può andare a Old Trafford.

Il valzer dei portieri a livello europeo è un po’ come quello degli allenatori in Serie A. In questa estate si muoveranno tanti profili nel Vecchio Continente, con grandi affari alle viste. Spettatori interessati sono anche i club italiani, che vorrebbero monetizzare al massimo dalle cessioni dei numeri 1. Su tutti c’è il Milan, che ha deciso di lasciar andare Mike Maignan, ma vuole ricevere almeno 30-35 milioni di euro dal Chelsea. Per ora i Blues si sono fermati ad una decina di milioni in meno e la trattativa non è ancora chiusa. Un altro top team della Premier che cerca un estremo difensore di livello è il Manchester United, che aveva messo gli occhi su Mile Svilar, ancora non convinto a rinnovare il contratto con la Roma.

L’ex giovane promessa del Benfica è reduce da una stagione sensazionale, con il miglior rendimento nel nostro campionato e la volontà di vedersi corrisposto un ingaggio decisamente più alto dei 900mila euro attuali. La Roma vorrebbe trattenerlo ma anche lui deve fare un passo verso la società.

Lo United punta Donnarumma e molla Svilar: il portiere ha un’opzione in meno

A cambiare le carte in tavola potrebbero essere però gli incastri di mercato, visto che dopo il Chelsea per Svilar potrebbe venir meno anche l’ipotesi Manchester United. Secondo quanto riportato dall’Equipe, infatti, i Red Evils hanno messo nel mirino Gigio Donnarumma, reduce dalla fantastica vittoria in Champions League con il PSG di Luis Enrique. A 26 anni e con un contratto in scadenza l’anno prossimo, l’ex portiere del Milan è sicuramente il gioiello più ambito e sistemerebbe il ruolo per molti anni all’Old Trafford.

Il discorso per il rinnovo è in ballo da diversi mesi ma ancora non sembra esserci stata una fumata bianca e il ragazzo pare aver confessato già qualcosa ai compagni del PSG dopo la finale vinta con l’Inter. Il prezzo del cartellino rimane alto ma alla portata degli inglesi, che preferirebbero investire su Donnarumma rispetto che su Svilar, anche per curriculum a parità di anagrafe (entrambi classe ’99). Alla fine il serbo-belga “rischia” di rimanere alla Roma e rinnovare il contratto per mancanza di alternative credibili.