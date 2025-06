La firma arriva gratis: colpo mancino per la Roma

Arriva una firma a parametro zero per la Roma di Ghisolfi: un colpo mancino per la squadra di Gasperini che potrà risultare molto utile in futuro

Il mercato è fatto anche di occasioni e lo sa bene il ds francese, che deve fare i conti con le ristrettezze del settlement agreement e vuole comunque regalare al nuovo tecnico una rosa competitiva per la Serie A e l’Europa League. La trattativa per portarlo gratis è a buon punto.

Fare di necessità virtù sembra essere la frase più importante in questo momento a Trigoria. Devono coincidere due grandi linee guida: la prima è la rifondazione della rosa per creare una squadra adatta a Gasperini, la seconda è il rispetto del FFP e del settlement agreement. Con questi presupposti bisogna cercare di fare il meglio possibile, costruendo una rosa completa e qualitativamente migliore di quella dello scorso anno. Cessioni remunerative, come quella di Le Fée e possibile di Angelino, sono all’ordine del giorno per rastrellare milioni da investire sui cartellini.

Parallelamente bisogna portare avanti anche il discorso legato allo scouting. Ghisolfi e Ricchio hanno ricostruito nell’ultimo anno completamente da zero un settore che aveva perso quasi tutti i componenti del passato. Molti scout sono entrati a Trigoria negli ultimi mesi e ora il reparto sembra essere all’altezza della concorrenza. L’operato si vede anche dai nomi che stanno uscendo e da una trattativa già chiusa.

Colpi di prospettiva per Gasperini: vicino anche il 2007 Kevin Pasalic, dopo il portiere Zelezny

La Roma nelle scorse ore ha messo le mani sul giovane portiere, classe 2006, Radoslaw Zelezny, nazionale giovanile polacco, che ha militato nella Juventus U20 nell’ultima stagione. Un ragazzo molto interessante, che in patria paragonano a Szczesny e che verrà aggregato alla prima squadra in qualità di terzo portiere, per crescere e fare esperienza.

Un altro giovanissimo è però vicino a vestire la maglia giallorossa. Come riportato da Filippo Biafora sul proprio profilo X, la Roma è interessata a Kevin Pasalic, difensore classe 2007 e nazionale svedese. Il suo contratto con l’IFK Norrköping Sweden scade il prossimo 30 giugno e si tratterebbe di un affare a parametro zero. Vista la giovane età potrebbe fare la spola tra Primavera e prima squadra, come fatto da Sangaré lo scorso anno.