La Roma ne vende un altro: 40 milioni subito

La Roma del nuovo corso tecnico firmato Gian Piero Gasperini valuta non soltanto i probabili nuovi arrivi ma che le possibili partenze.

Mentre il caos riguardante la nazionale azzurra a seguito dell’esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti lambisce Trigoria dal momento che Claudio Ranieri è volto e tecnico più che papabile al ruolo di c.t., la Roma prova a mettere le basi della squadra 2025-26.

Le prime indicazioni Gian Piero Gasperini le ha già ‘girate’ a chi di dovere, il direttore sportivo Florent Ghisolfi, ed attende di sapere e di capire chi, tra i nomi forti della rosa giallorossa, è a concreto rischio di addio. La vicenda riguardante il rinnovo di contratto del numero uno della Roma, Mile Svilar, ha tutta l’aria di diventare uno dei classici tormentoni del calciomercato estivo.

La Roma, però, durante la stagione appena conclusasi, ha messo in mostra anche altri giocatori che, grazie al loro elevato e costante rendimento, sono ‘caduti’ nella rete degli osservatori di prestigiosi club europei.

Parte anche lui se il prezzo è giusto

Alle tradizionali valutazioni di ordine tecnico si aggiungono, giocoforza, anche quelle di natura meramente economica. Un passaggio inevitabile soprattutto quando, come la società giallorossa, è ancora sotto scacco delle rigide norme del Fair Play Finanziario.

La notizia è riportata da RMC Sport e recita: “Dopo aver disputato un’ottima stagione con l’AS Roma, con cui ha un contratto fino al 2028, il difensore ivoriano Ndicka ha attirato l’attenzione di Tottenham e United, che hanno chiesto informazioni sull’apprendista parigino dell’Auxerre“. L’indiscrezione di mercato riguardante Evan N’Dicka, 25enne difensore francese naturalizzato ivoriano della Roma, può essere soggetta ad una doppia lettura.

Se da un lato la possibile partenza del difensore parigino può rappresentare una perdita pesante dal punto di vista tecnico, può risultare altresì un grande beneficio a livello economico. Il giocatore è stimato dalla Roma 40 milioni di euro e considerato che è arrivato nella capitale a parametro zero permetterebbe alla società giallorossa di realizzare una plusvalenza con i fiocchi con parte del denaro destinata poi ad essere reinvestita sul mercato.

Valutazioni a 360°, come ogni estate, come in ogni sessione di calciomercato.