Ranieri CT dell’Italia: escamotage e regolamento non infranto

Ranieri commissario tecnico della Nazionale: escamotage trovato per non infrangere il regolamento. Ecco cosa sta succedendo adesso

Claudio Ranieri è sempre più vicino alla panchina della Nazionale. Stando alle informazioni che sono state appena riportate da Il Romanista.

E sarebbe anche stato trovato il modo per aggirare il cavillo che impedisce, secondo il regolamento della Figc, che un tecnico federale non possa ricoprire nessun incarico con un’altra società. Il regolamento, intanto, dice questo: “Gli allenatori responsabili delle squadre Nazionali della Figc. ed i loro vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente”. Insomma, essendo un tesserato della Roma con un ruolo da dirigente, non avrebbe potuto prendere il posto di Spalletti.

Ranieri al posto di Spalletti: trovato l’escamotage

E allora come si fa? Il direttore de Il Romanista, Daniele Lo Monaco, ha scritto questo sul proprio profilo X: “Al momento la situazione è questa: Friedkin ha dato l’ok a Gravina di parlare con Ranieri il quale ha posto la condizione di restare consulente dei Friedkin (e dunque non della Roma). Gravina sta per formalizzare una proposta”.

Avete capito, quindi, che Ranieri non sarebbe più un consulente della Roma, ma un consulente dei Friedkin, quindi con nessun contratto in essere con la società giallorossa.