Rilancio last minute e maxi ingaggio: arriva l’accordo con la Roma

Arriva un rilancio last minute e l’offerta giusta per l’ingaggio, impossibile da rifiutare. Ora la Roma e Gasperini devono fare altre valutazioni per il futuro

Il mercato è dinamico e offre delle soluzioni davvero interessanti, che possono nascere da un momento all’altro. Questa finestra straordinaria concessa dalla FIFA per il primo Mondiale per Club, offre la chance di piazzare anche dei colpi in uscita molto importanti.

Si è iniziato a parlare di Angelino in uscita da qualche ora a questa parte, anche considerando le voci provenienti dall’Arabia Saudita. Simone Inzaghi ha appena firmato per l’Al-Hilal e parteciperà al Mondiale per Club in Nord America. L’ex allenatore dell’Inter verrà accolto con un mercato come sempre faraonico, ma non solo nella prossima estate, ma anche in questi giorni di finestra straordinaria. C’è tempo fino a domani per chiudere le trattative e iscrivere i giocatori in lista e sembra che gli arabi abbiano bisogno di un esterno mancino di assoluto livello.

La prima scelta era ricaduta su Theo Hernandez, come riportato anche da Gianluca Di Marzio, ma il francese del Milan non ha intenzione di finire nella Saudi Pro League. Ecco quindi che l’Al-Hilal, pur tentando di alzare la posta per l’ex Real Madrid, si sta guardando intorno per sondare valide alternative. Guarda caso il nome che può essere perfetto per Inzaghi è proprio quello di Angelino, uno dei protagonisti della Roma di Claudio Ranieri.

Trattativa lampo per Angelino: l’Al-Hilal lo ricopre d’oro

Qualora Theo Hernandez dovesse continuare a rifiutare la corte dell’Al-Hilal, l’affare con la Roma per Angelino può andare in porto. Si parla di circa 25 milioni (bonus compresi) per il cartellino e una cifra compresa tra i 22 e i 25 milioni, spalmati in tre anni, per il ragazzo.

A differenza di quanto risposto dal francese, l’ex laterale del Lipsia e del Manchester City sarebbe orientato a dire di sì e rappresenterebbe un’ottima plusvalenza per il bilancio della Roma, considerando che è stato acquistato un anno fa per soli 5 milioni di euro (riscatto dopo 6 mesi di prestito). Vedremo se alla fine arriverà la fumata bianca proprio nelle prossime ore. A quel punto per Gasperini ci sarebbero da ricostruire entrambe le fasce.