Rinnovo Svilar: la Roma ha alzato l’offerta

Calciomercato Roma, in questo momento sul piatto c’è il rinnovo di Svilar. E i giallorossi hanno alzato l’offerta. Ecco cosa sta succedendo

Potrebbe essere il primo regalo di Ranieri alla Roma. Anche perché, il dirigente giallorosso, come sappiamo, potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo Spalletti, da ieri esonerato.

Colui che ha chiuso in panchina la stagione vorrebbe avere il doppio incarico: quindi dirigente da un lato, commissario tecnico dall’altro. E oggi è previsto un incontro con i Friedkin per capire la situazione. Detto questo, il suo intervento, secondo le informazioni che sono state riportate da Marco Juric, giornalista di Repubblica, sul rinnovo di Svilar, la sua mano si sarebbe immediatamente vista.

Calciomercato Roma: i giallorossi hanno alzato l’offerta per Svilar

Sono stati dei giorni difficili, complicati, anche perché sembrava pronto un assalto del Milan che sta per cedere Maignan al Chelsea. “La Roma ha alzato l’offerta di rinnovo per Svilar. Parti più vicine. Decisivo il lavoro di Ranieri per ricucire lo strappo delle scorse settimane. Ancora non c’è l’accordo, ma si è tornati a trattare”.

Questo ha scritto sul proprio profilo X il giornalista, quindi ci sono delle buone possibilità che il rinnovo possa arrivare. Con annesso adeguamento economico, che è il nocciolo principale della questione, quello che fino al momento ha bloccato il tutto.