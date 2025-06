Spalletti alla Juve, domani firma: la Nazionale è già un ricordo

Arriva la risoluzione del contratto per l’ormai ex commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti e già circolano voci sul suo imminente futuro.

La comunicazione è arrivata di sera, quasi di nascosto, lontana da occhi ed orecchie indiscrete. Una comunicazione che è stata semplicemente l’appendice naturale ad una sconfitta inaccettabile, nella forma e nella sostanza, come quella maturata dalla nazionale azzurra ad Oslo contro la Norvegia.

La federazione ha sollevato dall’incarico di commissario tecnico Luciano Spalletti e forse il tecnico di Certaldo si è davvero sentito sollevato, anche se pubblicamente confessa il contrario. Gabriele Gravina avrebbe preferito che l’annuncio fosse stato dato dopo la già decisiva gara con Moldova ma è stato proprio il commissario tecnico azzurro a voler anticipare i tempi per evitare almeno altre quarantotto ore di richieste di dimissioni.

Domani l’ex tecnico della Roma e del Napoli firmerà la risoluzione del contratto e sarà libero di scrivere un altro capitolo della sua storia professionale.

Luciano Spalletti e l’ipotesi Juventus di Tudor

Risoluzione del contratto e subito sul mercato, prima ancora che il mercato inizi davvero. Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina e rilanciarsi da subito.

E subito arrivano i primi ipotetici sussurri che parlano nientemeno che di Juventus. Ipotesi intrigante anche se il recentissimo divorzio dalla società bianconera di Cristiano Giuntoli, legatissimo al tecnico toscano dai tempi dello scudetto del Napoli, rende più difficile il positivo esito dell’operazione.

Ipotesi intrigante anche se Luciano Spalletti passerebbe dal caos e dall’improvvisazione che regna ormai da anni in FIGC al caos e all’improvvisazione che regna ormai da anni nella società bianconera. Igor Tudor è il tecnico della Juventus al Mondiale per Club FIFA che partirà tra qualche giorno negli Stati Uniti.

A meno di catastrofi tecniche, sempre da tenere in considerazione quando si parla di ‘questa’ Juventus, dovrebbe essere il tecnico croato la guida bianconera per la stagione 2025-26. Sullo sfondo, però, rimane sempre percorribile la strada che porta Luciano Spalletti alla Continassa. Chissà che un doppio stato confusionale non produca qualcosa di logico…