“Spalletti già bianconero”: terremoto Juve prima del Mondiale

Le ultime ore sono state movimentate dall’inaspettato terremoto della Nazionale, che è pronto a smuovere anche la Serie A

Mentre la gran parte del resto delle big italiane ha iniziato un percorso di profonda metamorfosi partito inevitabilmente dal cambio di allenatore, la Juventus di Comolli, nonostante una stagione tutt’altro che luccicante, sembrerebbe ancora ferma al palo.

In tal senso il doppio rifiuto ricevuto da Gian Piero Gasperini e Antonio Conte ha giocato un ruolo piuttosto difficile da ignorare, dato che i vertici bianconeri dovranno prima decidere il nome di chi andrà a sedersi sulla panchina dell’Allianz Stadium prima di poter operare con consapevolezza sul mercato.

Negli ultimi giorni la sensazione era che, in assenza di alternative di pregio, la permanenza di Igor Tudor potesse essere una prospettiva tutt’altro che fantasiosa… tuttavia a smuovere le carte in tavola è giunto il sorprendente esonero di Luciano Spalletti, il quale a partire da domani sarà libero di tornare a guidare una squadra di Club.

Nelle ultime ore sono emerse diverse novità in merito a questa prospettiva, con particolare attenzione rivolta alla prossima mossa della Juventus.

Nuovo allenatore Juve: Spalletti bocciato dai tifosi bianconeri

Che il metodo di lavoro di Spalletti fosse difficilmente conciliabile con i ristrettissimi tempi a disposizione di un Commissario Tecnico di una nazionale era chiaro a tutti sin dall’inizio, ma, adesso, il controverso percorso compiuto dal tecnico di Certaldo ha confermato i dubbi covati negli scorsi mesi.

Appena giunta la conferma dell’esonero in molti hanno iniziato a ipotizzare che l’ormai ex CT potesse approdare immediatamente alla Juventus, dato oramai che si tratta dell’unica panchina ancora vacante tra le big.

In tal senso stamane Mirko Nicolino ha compiuto una riflessione a posteriori sul proprio profilo Twitter, affermando che nel caso in cui ai vertici bianconeri ci fosse stato ancora Giuntoli l’approdo di Spalletti sarebbe stata cosa già fatta (“Se Giuntoli fosse ancora alla Juventus, Spalletti sarebbe già l’allenatore dei bianconeri da ieri”).

Sotto al tweet si sono riversate decine di tifosi i quali hanno voluto esprimere la propria gratitudine per il mancato compimento del binomio Giuntoli-Spalletti, manifestando un certo disprezzo sia nei confronti dell’ex direttore tecnico bianconero, che dell’ex allenatore del Napoli. Una reazione curiosa, dato che in questo momento i bianconeri non possono di certo vantare un allenatore particolarmente invidiato all’interno del panorama nostrano.