Bufera Inzaghi, ha deciso: chieste le dimissioni

Bufera Inzaghi, ha deciso: il nuovo allenatore dell’Al Hilal ha capito come deve fare. Intanto l’avvio della nuova avventura non è dei migliori. Chieste le dimissioni

Ha chiesto Osimhen, e nonostante un’offerta clamorosa fatta dalla proprietà il nigeriano non ha accettato. Ha chiesto Gyokeres, ma anche lo svedese non vuole andare a giocare in Arabia Saudita. Diciamolo chiaramente: i soldi non sono sempre la prima cosa, a differenza del tecnico che si è preso un contratto da 25milioni di euro all’anno.

Quindi? Quindi non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Inzaghi all’Al Hilal. E l’ex tecnico dell’Inter ha preso una decisione. Per il momento tutte le operazioni di mercato sono bloccate. Niente arrivi in vista del Mondiale per Club, niente volti nuovi. Meglio aspettare per non fare delle scelte affrettate. Meglio fare questo Mondiale e poi sedersi a tavolino e decidere. Decisioni presa ma tutto finito? Macché. Andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Bufera Inzaghi: stanno chiedendo le dimissioni

Ma questo atteggiamento della società, che non è riuscita a trovare gli accordi, non sta piacendo in nessun modo in Arabia Saudita. I dirigenti sono sotto pressione e sono molti i tifosi, ma non solo, che adesso hanno iniziato a chiedere le dimissioni. Mondiale per Club e poi addio. Si parla addirittura di fallimento.

Fallimento come se il club non fosse riuscito a portare Inzaghi, il tecnico vice campione d’Europa, da un giorno all’altro. Vabbè, ma ormai abbiamo capito che da quelle parti si vuole tutto e subito senza pensare anche alle altre società e senza pensare che ci sono dei calciatori che vogliono ancora giocare in dei campionati importanti e non in quello arabo che sì è in crescita e su questo ci possono essere poche discussioni, ma sicuramente ancora non appetibile come altri. Ma intanto il mondo è scoppiato e tutti vorrebbero le dimissioni dei dirigenti che fino ad oggi hanno portato avanti la campagna acquisti. Quelli che hanno portato Inzaghi, in poche parole.