Corto circuito Milan e Roma: la Juve sblocca tutto

Il calciomercato estivo è pronto a modificare radicalmente il panorama calcistico della penisola nel corso delle prossime settimane. Ecco le ultime su un triangolo di mercato tra big

Tra le insistenti voci di mercato su Angelino, il ritorno di Alexis Saelemaekers in terra rossonera e gli attriti che stanno accompagnando la revisione del contratto di Mile Svilar, il popolo giallorosso non sta manifestando grande entusiasmo per i presupposti di un calciomercato estivo in cui c’è la crescente possibilità di perdere tre degli elementi più luccicanti della stagione appena conclusasi.

Angelino con esplosività e una tecnica fuori dal comune, Saelmaekers con qualità e versatilità e Svilar con una stagione sostanzialmente priva di sbavature, costellata da picchi altissimi, tutti e tre hanno conquistato la stima del popolo giallorosso, che rischia di vederli partire tutti e tre nel giro di qualche settimane.

In particolare in merito all’estremo difensore serbo sono giunte delle recenti indiscrezioni in grado di coinvolgere sia la Juventus di Comolli che il Milan di Allegri.

Calciomercato Roma, triangolo di mercato con Juve e Milan: le ultime

Come noto il Milan potrebbe salutare Mike Maignan nella prossima sessione di mercato (per ora nulla è stato chiuso tra il Chelsea e i diavoli rossoneri) e, per evitare di salutare l’estremo difensore francese senza avere un’alternativa pronta, pare che Allegri abbia già indicato da tempo il nome di Mile Svilar come la prima scelta per il futuro.

I giallorossi, tuttavia, nonostante le difficoltà nel rinnovargli il contratto a cifre consone alle prestazioni compiute nell’ultima annata, sembrerebbero propensi a far partire il portiere serbo soltanto in caso di offerte importanti.

A smuovere le acque è subentrata la Vecchia Signora di Comolli, che essendo intenzionata a portare a Torino un portiere del calibro di Gianluigi Donnarumma, potrebbe rinunciare a un elemento come Mattia Perin, il quale è recentemente entrato nelle grazie dei vertici rossoneri.

Difatti, secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota, pare che i milanesi abbiano alzato la cornetta del telefono per contattare la Vecchia Signora e lo stesso Perin, il quale avrebbe dato il suo assenso solo a condizione di avere un posto da titolare garantito.