Dalla Juve alla Roma: 30 milioni dopo il Mondiale

Il disastro azzurro, in questa fase, può influire sul mercato ma certo non arrestarlo. Infatti grandi novità potrebbero arrivare a breve. Soprattutto in casa Roma.

Italia–Moldavia ha chiuso l’esperienza di Luciano Spalletti come commissario tecnico azzurro. La striminzita vittoria per 2-0 non è nemmeno un brodino caldo dopo la disfatta di Oslo.

Ora si attendono novità perché un nuovo commissario tecnico sarà scelto a stretto giro di posta e sarà una decisione che avrà conseguenze anche sul mercato appena avviato. Claudio Ranieri ha sposato la Roma, Stefano Pioli, che piace alla Fiorentina, è ancora tra i papabili insieme a Daniele De Rossi.

Il disastro azzurro, pertanto, nei prossimi giorni potrà influenzare alcune mosse di mercato. Ma soltanto alcune dal momento che il grosso delle trattative non verrà minimamente inficiato. Qualcosa di azzurro, però, il mercato lo propone. Un nome importante che in pochi giorni ha toccato prima il cielo con un dito per poi cadere rovinosamente (non per colpa sua).

La Roma tenta l’affondo per Davide Frattesi

Davide Frattesi ha fatto parte dell’ultima Italia di Luciano Spalletti. Non ha incantato contro la Moldavia, esattamente come il resto della squadra, ed ha concluso nella maniera peggiore una stagione che soltanto poche settimane aveva colori vivissimi.

Il suo urlo dopo il gol del 4-3 al Barcellona ai tempi supplementari della semifinale di ritorno di Champions League gli aveva tolto il fiato e la voce. Il suo urlo pieno di rabbia rivolto a Simone Inzaghi, colpevole di non averlo utilizzato nella finale di Champions contro il PSG, ha chiuso l’intera sua annata.

Ora Davide Frattesi valuta il suo futuro che, mai come adesso, appare lontano dall’Inter. Al centrocampista romano non mancano certo gli estimatori. Il tecnico campione d’Italia, Antonio Conte, è uno di questi. Sul giocatore è stata a lungo anche la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Come rivelato da calciomercato.it il recente addio del direttore tecnico bianconero allontana, però, il nerazzurro dalla Continassa. Chi invece non ha mai smesso di seguire Davide Frattesi è la Roma che intende riportarlo nella capitale. L’investimento sarebbe comunque importante ma l’Inter non potrà pretendere i 50 milioni di euro richiesti sei mesi fa.

A 30 milioni di euro la Roma può chiudere e regalare a Gian Piero Gasperini un pezzo da novanta per la sua mediana.