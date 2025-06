Incubo Milan, la Roma gode due volte: porta chiusa e addio a zero

Calciomercato Roma, i giallorossi godono due volte. Un incubo vero e proprio per il Milan che si sta ritrovando in una situazione difficile. Cosa sta succedendo

La telenovela Maignan-Chelsea, ormai, sembra proprio chiusa. La squadra inglese non ha fatto un’offerta soddisfacente per il Milan. Ma, la novità, stando alle informazioni che sono state riportate da Sky Sports Inghilterra, starebbe tutta in un’altra cosa.

E quale? Bene, oggi in una trasmissione del programma inglese, si è parlato appunto della situazione portiere in casa Blues. Ed è venuto fuori che la squadra di Enzo Maresca sarebbe contenta dei propri numeri uno e, quando è stato proposto il nome di Maignan allora hanno iniziato a capire se ci fossero i margini di prenderlo ad una cifre contenuta, vale a dire tra i 10 e i 15milioni di euro. E poi? E poi sarebbe successo questo.

Il retroscena Chelsea-Maignan: gode anche la Roma

Nel momento in cui la società londinese ha capito che il Milan chiedeva almeno 25-30 milioni per il proprio numero uno, non avrebbero mai fatto un’offerta reale per prenderlo. Una cifra che il Chelsea non ha nessuna intenzione di investire per un portiere, almeno oggi. Quindi, per la prossima stagione si continuerà con quelli che sono in rosa in attesa di prendere Maignan a parametro zero il prossimo anno, il piano sembra essere abbastanza chiaro.

E arrivati a questo punto, se questo retroscena venisse confermato – e riportando la fonte non pensiamo ci possano essere chissà quali dubbi – evidente che il Chelsea non ha nessuna intenzione di investire 40 milioni di euro per Mile Svilar. Sì, perché sul portiere della Roma erano arrivate anche delle voci di un possibile interesse londinese. Ma oggi le parti sono più vicine per un rinnovo in giallorosso, visto che il club si è avvicinato e anche in maniera sensibile a quella che è stata la richiesta del giocatore per l’adeguamento. Ma in ogni caso anche il Chelsea sarebbe fuori dalla corsa.