Lascia la Roma prima di Angelino: le cifre UFFICIALI

Giunta la conferma più attesa, niente nazionale azzurra per Claudio Ranieri, il mercato della Roma inizia a scaldarsi sul serio.

Il mercato della Roma si muove in entrambe le direzioni. Intanto l’annuncio più atteso è arrivato. Chiaro e netto. Il pensiero di Claudio Ranieri è ora ufficiale. Nella sua testa c’è soltanto la Roma ed una poltrona da dirigente di primo livello a Trigoria.

Nemmeno il fascino della nazionale azzurra, sbiadito parecchio in questi ultimi anni a dire il vero, è riuscito a smuovere l’ormai ex tecnico romano. Il suo pensiero è rivolto alla sua scrivania con un occhio sempre al campo di allenamento dove opera il suo primo acquisto da dirigente: Gian Piero Gasperini.

Le idee sembrano chiare, niente rivoluzioni ma ritocchi di qualità. Proprio Claudio Ranieri ha dimostrato, nella sua seconda metà di stagione giallorossa, che un tecnico capace, con le idee chiare, è in grado di tirare fuori il meglio da un gruppo di giocatori con indubbie qualità. Una qualità che potrebbe scemare nel caso di una partenza.

L’affare si chiude dopo il Mondiale

Leandro Paredes, dopo una lunga militanza in Serie A, Chievo Verona, Empoli, Juventus ed ora Roma, potrebbe essere al suo passo d’addio.

Come ci informa clarin.com in Argentina danno ormai per scontato il ritorno del centrocampista argentino al Boca Juniors. In questi giorni il club argentino è totalmente immerso nella preparazione in vista dell’esordio al Mondiale per Club datato lunedì 16 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami. Il pensiero dell’ormai imminente arrivo del campione del mondo, ancora della Roma, accende ulteriormente gli animi.

Quel che è certo è che Leandro Paredes non indosserà la maglia gialloblù del Boca Juniors al Mondiale per Club poiché non vi sono i tempi tecnici per il suo tesseramento La tanto attesa firma sul contratto triennale, a cifre più alte rispetto alla proposta economica di gennaio, potrebbe quindi arrivare dopo la conclusione del Mondiale per Club.

E dopo, ovviamente, il versamento da parte del Boca Juniors della clausola da 3,5 milioni di euro presente nel contratto di Paredes e che permetterà alla società giallorossa di non perdere a zero il suo centrocampista. Il tutto non prima però che il giocatore argentino della Roma abbia chiarito la sua situazione con il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini.