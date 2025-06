Nuova beffa firmata Conte: clausola aggirata e Juve fregata

Nuova beffa per la Juventus: di nuovo firmata Antonio Conte. Aggirata la clausola e il Napoli lo frega ai bianconeri e al Milan. Ecco cosa sta succedendo

Il no di Antonio Conte, quando tutto sembrava apparecchiato per un ritorno alla Juventus, ha di fatto scosso il mondo bianconero. Nessuno si aspettava il rifiuto dell’allenatore che ha fatto partire quel ciclo clamoroso a Torino, soprattutto dopo le parole in diverse conferenze stampa che sembrava un preludio all’addio.

La vittoria dello scudetto, e soprattutto la certezza di investimenti sul mercato, hanno ribaltato il piano. Conte è rimasto e adesso è pronto a far partire quel ciclo in Campania. Sì, perché rispetto a tutte le big del campionato, e questo è abbastanza evidente, il Napoli è quello messo meglio, non solo con una ossatura consolidata, ma anche per via di alcuni innesti, come quello di De Bruyne, che sembra pronto. E non solo, secondo le informazioni riportate da Marca, in Spagna, i campani hanno in canna un altro colpo.

Il Napoli frega la Juventus: 30 milioni per Gutierrez

L’esterno sinistro Miguel Gutierrez è ad un passo dal Napoli. Così scrivono in Spagna: l’offerta di 30 milioni di euro – a fronte di una clausola di 35 milioni – potrebbe bastare al Girona per chiudere l’affare. E anche il Real Madrid, in tutto questo, sarebbe contento, perché i Blancos dovrebbero incassare il 50% della vendita.

Proprio il Real Madrid – che poteva prendere il giocatore per 8 milioni di euro – ha deciso di non affondare. E quindi non solo non caccerà un euro, ma soprattutto incasserà un bel po’ di milioni. Il Napoli, quindi, ha deciso di affondare il colpo e sembra proprio essere davanti a tutti. E Juventus e Milan, che avevano messo nel mirino Gutierrez, sono rimaste senza nulla in mano. Ma come detto il Napoli al momento è sempre in vantaggio nei confronti di tutti. Non solo in questa operazione di mercato ma anche in quella che è la programmazione per il futuro.