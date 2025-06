Spalletti alla Juve insieme a Osimhen: annuncio nella notte

Emergono novità di rilievo in merito ad un tema di mercato pronto a rimescolare violentemente le carte in tavola in casa Juventus

Il pensiero che la Juventus proseguisse il proprio percorso sotto la guida di Igor Tudor sembrava non esaltare in maniera particolare il popolo bianconero che, nonostante il lavoro più che discreto che il tecnico croato ha compiuto ereditando una Juve disastrata dalla gestione Motta, sembrerebbe desiderare per la Vecchia un allenatore già affermato, che possa permettere di guardare alla prossima stagione con eccitazione e speranza.

Fino ad una manciata di giorni fa, complice soprattutto l’assenza di top allenatori a portata di mano e il rifiuto di Gasperini e Conte, la tifoseria juventina sembrava essersi rassegnata alla prospettiva di una stagione senza particolari pretese, tuttavia nelle ultime ore è giunta l’ufficialità in merito al sollevamento di Luciano Spalletti dal ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale, il che ha indubbiamente rimescolate le carte in tavola per l’unica vera big attualmente con una panchina vacante.

Spalletti e Osimhen insieme a Torino: le ultime

Un gioco fatto di idee complesse, reiterata limatura dei dettagli e quotidianità… caratteristiche difficilmente conciliabili alla gestione di una Nazionale, vista un lavoro a dir poco sporadico che è possibile compiere sul proprio gruppo.

Questi i motivi del fallimento dell’era Spalletti in azzurro? In molti credono di sì, ma una cosa è certa: il tecnico di Certaldo non ha esaurito la sua attrattiva nei confronti delle squadre di club e, difatti, nelle ultime ore l’ipotesi di un binomio Spalletti-Juventus è stato al centro delle voci sul calciomercato.

A mettere un punto fermo sulla questione è stato Fulvio Collovati nel corso della trasmissione ‘Non solo Mercato’ in onda su Rai 2, durante cui l’ex calciatore della Nazionale ha affermato fermamente: “Vi do una primizia. Dopo il Mondiale per Club Spalletti diventerà il nuovo allenatore della Juventus e Osimhen andrà con lui e diventerà il nuovo centravanti bianconero. Ha rifiutato l’Al-Hilal, una squadra che gli dava 25 milioni di euro. Faccio i complimenti a Osimhen, perché non tutti rinunciano a certe cifre. Ma ci sarà un motivo se li avrà rifiutati, no?”. Parole forti, che raccontano di un doppio innesto pronto a caricare di entusiasmo e aspettative il popolo bianconero.