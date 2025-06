Spalletti dopo Tudor: l’accordo con la Juve è già scritto

Spalletti dopo Tudor: l’accordo con la Juventus è già scritto. Dopo l’esonero dalla Nazionale il futuro dell’ex tecnico del Napoli si potrebbe già conoscere

Il terremoto in Nazionale potrebbe comunque essere un punto importante nel futuro di Luciano Spalletti. Che si alleggerirebbe sicuramente di un peso, quello della nazionale che come sappiamo non possono tutti reggere.

E c’è una panchina in Serie A, quella della Juventus, che presto potrebbe cambiare. Oggi è prevista come sappiamo la prima conferenza stampa del nuovo direttore Comolli e magari, ma questo non lo sappiamo, potrebbe annunciare anche la permanenza di Tudor dopo il Mondiale per Club in programma alla fine di questa settimana. O magari potrebbe annunciare che i bianconeri ancora non hanno deciso nulla, lasciando aperte le porte ad un possibile arrivo di Spalletti.

Spalletti dopo Tudor: le quote non mentono

Un sorpasso nello spazio di poco tempo. Sì, perché più passano le ore più i quotisti della Sisal sono convinti che Spalletti possa diventare il nuovo allenatore della Juventus. Di certo, se Giuntoli fosse rimasto al proprio posto, allora le percentuali sarebbero decisamente più alte, ma come detto, il bookmaker in questione, sta avvicinando sensibilmente questa situazione.

Mettiamo le cose in chiaro, al momento rimane anche Tudor il favorito visto che il croato – che comunque partirà con la squadra verso gli Stati Uniti – che viene messo in lavagna a 1,15 volte la posta. Quindi con un posto quasi certo anche il prossimo anno. Ma se Spalletti fino a ieri si giocava tra i 2,50 e i 3 volte la posta, adesso è sceso a 2. Quindi un raddoppio parlando in termini di scommettitori. Una situazione, questa, da tenere assolutamente in considerazione nelle prossime settimane, soprattutto se Tudor al momento non dovesse ottenere quel rinnovo contrattuale – il suo contratto scade il 30 giugno del 2026 – che ha chiesto alla società nel momento in cui ha capito che Conte aveva deciso di rimanere al Napoli.