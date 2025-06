Calciomercato Roma, vendetta Milan: incontro e firma da 25 milioni

Calciomercato Roma, vendetta Milan: incontro e firma da 25milioni di euro. Ecco cosa è successo ieri a Milan. Per la Roma si complica

La Roma è alla ricerca di vari volti nuovi per la prossima stagione. In tutti i reparti. E sappiamo benissimo, inoltre, che quello che ha davvero bisogno di innesti è l’attacco.

Il solo Dovbyk – anche se è in bilico anche la sua permanenza – non può sicuramente reggere tutto il peso della prima linea. E Shomurodov, oggettivamente e nonostante quel rinnovo arrivato nel corso delle scorse settimane, non sembra essere proprio una primissima scelta per Gasperini. Insomma, si sfoglia la margherita e si cercano innesti. Si cercano di intavolare trattative, si cercano uomini che possano fare al caso del nuovo allenatore. Un profilo che circola da diverso tempo a Trigoria è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese e della nazionale per il quale anche Ranieri proprio dopo la partita contro i friulani in campionato si era espresso. Ma adesso, secondo le informazioni riportate da Il Messaggero, la situazione si è complicata.

Calciomercato Roma, affondo Milan per Lucca

Sì, perché ieri il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe incontrato a Milano Beppe Riso, agente di Lucca. Insomma, il Milan, sapendo anche quella che è la richiesta per il cartellino – si parla di 25milioni di euro – ha iniziato a capire quali sono le richieste del giocatore in questione. Una vendetta quasi, dopo aver capito che per Svilar non ci sarebbe stato nulla da fare.

Evidente che in questo modo la situazione si potrebbe complicare in maniera importante per la Roma. Allegri vuole avere un centravanti e Lucca sembra essere il prescelto per età e caratteristiche tecniche. Un giocatore che, inoltre, ha dalla sua delle qualità fisiche difficili da trovare in giro: altissimo, riesce sempre ad essere decisivo nei palloni aerei sfruttando tutti i centimetri che madre natura gli ha donato.

E la Roma? La Roma al momento rimane alla finestra sapendo che ci possono essere delle serie difficoltà a chiudere. E sapendo che il Milan, inoltre, al momento appare proprio in vantaggio.