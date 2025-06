Dal Milan alla Roma, cala il sipario: comunicazione da 30 milioni

Calciomercato Roma, 30 milioni e doppio avviso giallorosso: anche il Milan viene coinvolto. Le ultime novità-

Restano tante le questioni apertissime ed in piena evoluzione in casa Roma e presso tante altre società, dove regna sovrana la necessità di apportare modifiche e interventi dirigenziali o societari in vista del prossimo campionato e di un calciomercato che sta permettendo già di assistere ai prodromi dei tanti cambiamenti che riguarderanno trasversalmente molte squadre italiane e non solo. Come la Roma, anche altre società hanno infatti annunciato novità di non poco conto, a partire dalle scelte sui nuovi allenatori e le modifiche endogene su figure dirigenziali.

Gli ultimi giorni giallorossi, poi, sono stati altresì movimentati per alcune tematiche tutt’altro che trascurabili, partendo da quella del rinnovo di Mile Svilar, passando per la delicata posizione nella quale si è venuto a trovare Claudio Ranieri dopo l’esonero del CT Spalletti e il richiamo fascinoso della Nazionale da parte di Gravina.

Il non più allenatore della Roma, ora a Trigoria in qualità di consigliere dei Friedkin, ha alla fine preferito desistere, lasciandosi avvolgere completamente dal ruolo ricostruitosi di comune accordo con la proprietà già lo scorso novembre. Annunciato Gasperini, la Roma, dunque, si prepara ad affrontare nuove scelte, con Ranieri pienamente inserito in tali nuove dinamiche.

Calciomercato Roma, Krstovic piace in Premier League: 30 milioni e avviso anche al Milan

La strada tracciata, come noto, dovrà continuare a far seguire le orme di un lavoro orientato alla sostenibilità economica e alla mirata quanto paziente costruzione di una rosa che ben rispetti le esigenze e le volontà del nuovo allenatore. Ciò passerà, dunque, per la scelta di nuovi giocatori, la permanenza di altri e, ancora, decisioni in uscita di non poco conto. Intanto, il mercato in entrata della Roma, si appresta a far registrare interventi in diverse zone di campo, attacco incluso.

Nonostante la presenza di Dovbyk, resta una certa attesa sulla posizione di Abraham dopo l’anno sufficiente ma non brillante al Milan. Tra i profili accostati anche alla Roma, si era segnalato anche quello di Nikola Krstovic, reduce da un campionato a dir poco importante in quel di Lecce e finito nel mirino, oltre che della Juventus, anche dello stesso Milan. Le ultime informazioni sul suo conto, però, potrebbero ricondurre ad un’evoluzione lontana dalla Serie A.

Come riferisce SportMediaset, infatti, sulle sue tracce si segnala il Leeds United, annoverabile tra le diverse realtà di Premier affacciatesi su Krstovic. Per lasciarlo partire, però, dal Salento continuano ad avanzare una richiesta non inferiore ai 30 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti, memori anche degli interessi dello stesso Leeds per Abraham.