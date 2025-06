Doppio accordo UFFICIALE e addio: 10 milioni alla Roma

Arriva una doppia cessione in casa Roma che porta nelle casse giallorosse una cifra di circa 10 milioni di euro: Ghisolfi accresce il gruzzolo per gli acquisti di Gasperini

In queste ore caldissime si stanno definendo alcune trattative e dopo aver visto saltare la chiusura per Angelino all’Al-Hilal, il ds francese può rifarsi con un paio di uscite remunerative. Si tratta di un ottimo risparmio anche per quanto riguarda il monte ingaggi.

Dopo aver risolto la grana allenatore, con la nomina di Gian Piero Gasperini, la Roma ha dovuto affrontare un paio di giorni di tempesta sulla vicenda Ranieri-Nazionale. Il rischio del doppio impegno, l’attenzione distolta dalla nascita della nuova squadra e del progetto che dovrà portare ad un centenario possibilmente vincente, erano tutte incognite dietro l’angolo. Per fortuna alla fine si è risolto tutto per il meglio, con la permanenza del neo senior advisor e dirigente fidato e la creazione del binomio tanto agognato con il Gasp. Ora bisogna pensare però al mercato e alla squadra da costruire per l’ex tecnico dell’Atalanta, che vuole una rosa leggermente diversa rispetto a quella vista in questa stagione.

Molto si è parlato della posizione di quei giocatori che potevano non rientrare nella considerazione di Gasperini, come ad esempio Paredes. Il rinnovo di contratto è stato solo propedeutico ad una cessione remunerativa, senza perderlo a parametro zero. Detto fatto e nonostante le promesse e le solite dichiarazioni di facciata, Leandro è in partenza.

La Roma completa le cessioni di Zalewski e Paredes: in cassa arrivano 10 milioni complessivi

La tarantella con il Boca, per il ritorno in Argentina, si sta concludendo proprio in queste ore, con la conferma che il ragazzo giocherà la prossima stagione in patria. I 3,5 milioni di euro della clausola dovrebbero essere pagati per intero dagli Xeneizes, accontentando anche la Roma. Paredes si trova ora a Buenos Aires con la Nazionale e probabilmente dopo le vacanze non farà più ritorno nella Capitale. Il suo futuro è un ritorno al passato, per la gioia dei suoi tifosi e della sua famiglia. Non dovrebbe essere inserito nelle lista per il Mondiale per Club, nemmeno nella finestra straordinaria del 27 giugno – 3 luglio, visto che l’Argentina ha il mercato chiuso in quel periodo.

A proposito di Mondiale, chi invece lo giocherà ma con la maglia dell’Inter è Nicola Zalewski, per cui sembra essersi trovata la quadratura del cerchio per il riscatto nerazzurro. Anche Chivu, come Inzaghi, ha avallato l’operazione che porterà nelle casse giallorosse i 6,5 milioni di euro pattuiti. Alla fine tra tutti e due sono 10 milioni che torneranno utili per gli acquisti gasperiniani.