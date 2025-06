Due flop di Giuntoli per prendere Gyokeres: scacco matto Juventus

Calciomercato Juventus, due flop totali di Giuntoli per arrivare a Gyokeres: ecco la mossa dei bianconeri che hanno già avviato i contatti

La Juventus vuole un attaccante e questo è il segreto di Pulcinella. L’addio di Vlahovic che lascerà dopo il Mondiale per Club è scontato e si sa da tempo, sin dal momento in cui le parti hanno capito che non ci sono margini del rinnovo contrattuale. Un contratto che scade nel 2026, quindi a Torino non c’è nessuno che si vuole il rischio di perderlo a zero.

Il sogno si chiama Gyokeres: l’attaccante dello Sporting è diventato il primo obiettivo, reale, della società bianconera. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina Comolli, il nuovo direttore generale, ha avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore per capire se ci sono i margini di un’operazione. Intanto c’è la richiesta dei portoghesi che per 70 milioni di euro potrebbero iniziare a cedere. E poi c’è quella del giocatore che vuole almeno 10 milioni di euro all’anno come stipendio. Sempre due in meno rispetto a quello che prende Vlahovic adesso.

Doppio addio per il sogno Gyokeres

La Juve aveva in mente di prendere Osimhen quindi sapeva di avere a disposizione un budget importante. Non solo per via della cessione di Vlahovic – che si potrebbe muovere per 25-30 milioni – ma anche per un altro paio di addii che sembrano proprio essere all’ordine del giorno. Due uomini che hanno reso molto al di sotto delle aspettative.

Parliamo di Douglas Luiz, principalmente, che potrebbe avere mercato in Inghilterra, e di Nico Gonzalez. Il secondo ha chiuso un’annata con soli 5 gol e con troppi infortuni che lo hanno tenuto fuori per diverso tempo. Un acquisto sbagliato in poche parole e stando alle ultime indiscrezioni la Juventus non farebbe proprio nulla per tenerlo qualora arrivasse una richiesta. Da questi tre addii i bianconeri sperano di ricavare almeno 100milioni, praticamente l’investimento per un triennale per Gyokeres. Insomma, la Juve ci crede e cerca i fondi. E la sensazione è che i bianconeri non molleranno proprio la presa nel corso delle prossime settimane.