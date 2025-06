Il Milan ha trovato i soldi per Allegri: accordo e addio Juve

Il Milan ha trovato l’accordo quindi ha i soldi per accontentare Allegri. Il tecnico rossonero punta sul suo pupillo. Ecco cosa sta succedendo

Si è discusso molto del suo futuro nel corso delle ultime settimane. Con un rifiuto anche abbastanza imbarazzante per via dello stipendio che sarebbe andato a prendere.

Ma non tutti dicono di sì ai soldi arabi, soprattutto perché i calciatori di milioni ne hanno a bizzeffe. Quindi non è che abbiano tutto questo bisogno. La volontà, quindi, di rimanere dentro un campionato importante alcune volte fa la differenza. Ed è questo il caso di uno dei più forti terzini sinistri della Serie A che, nonostante abbia vissuto un’annata difficile, ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera che, nel momento in cui riesce a stare bene sotto l’aspetto fisico e mentale, è uno che spacca le partite. Lascia il Milan, accettando l’offerta di una squadra che lo voleva da un pezzo e che adesso secondo le informazioni riportate da La Repubblica ha chiuso l’operazione.

Theo all’Atletico: accordo trovato

Theo Hernandez saluta Massimiliano Allegri. E dopo aver rifiutato l’Al Hilal di Simone Inzaghi, si trasferisce all’Atletico Madrid. Il giornale parla di un accordo trovato tra le parti sulla base di 23milioni di euro più bonus. Questa è la cifra che i rossoneri incasseranno per il cartellino del giocatore che era in scadenza e quindi con il serio rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Non succederà: anche perché le parti avevano capito da un pezzo che insieme non avrebbero potuto continuare. E probabilmente anche il fatto che Allegri utilizzi sempre la difesa a tre ha potuto fare la differenza. Theo è un terzino pure, uno di quelli che gioca benissimo solamente quando dietro sono a quattro. E Simeone, in Spagna, da un paio di anni utilizza il 4-4-2, come ai vecchi tempi. Quindi addio Milan e addio Serie A. Theo è pronto a vestirsi di biancorosso.

E il Milan? Adesso i rossoneri devono andare alla ricerca di un sostituto e uno dei nomi che potrebbe interessare a Massimiliano Allegri è Cambiaso, che lo stesso ha allenato alla Juventus. Non sembra essere l’unico nella lista, comunque: occhio a De Cuyper – accostato anche alla Roma – e Zinchenko, che questa estate potrebbe lasciare l’Arsenal.