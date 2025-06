L’incubo della Roma chiama De Rossi: firma in Serie A

Il nome di Daniele De Rossi è comparso tra i papabili per il dopo Luciano Spalletti. Non c’è però solo l’ipotesi nazionale per l’ex Capitan Futuro.

Nel giorno della sua presentazione il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha ufficializzato la conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Un’altra casella alla voce allenatori si è pertanto riempita.

Il la lo aveva dato Aurelio De Laurentiis confermando sulla panchina del Napoli il tecnico scudettato, Antonio Conte. A catena, in ordine sparso, sono arrivati gli annunci che hanno riguardato Massimiliano Allegri, di ritorno al Milan, Cristian Chivu approdato sull’altra sponda del Naviglio, sulla panchina dell’Inter ormai orfana di Simone Inzaghi.

Dopo le due milanesi ecco le due società capitoline. La Roma ha scelto Gian Piero Gasperini per il dopo-Ranieri, mentre il numero uno della Lazio, Claudio Lotito, ha richiamato sulla panchina biancoceleste ‘Il Comandante‘ Maurizio Sarri. E poi ancora la scelta dell’Atalanta di riportare subito in Italia Ivan Juric. Vi sono, però, ancora diverse caselle vuote.

La Cremonese chiama Daniele De Rossi

La Fiorentina di Rocco Commisso è ad un passo da Stefano Pioli dopo che il tecnico di Parma ha rinunciato, anche lui, al ruolo di commissario tecnico azzurro.

Tra le ormai poche società in cerca della giusta guida tecnica in vista della prossima stagione vi è l’ultima squadra che ha conquistato, in ordine di tempo, la promozione in Serie A: la Cremonese. Le ultime sulla società grigiorossa ci arrivano dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Il nuovo progetto della società lombarda, in vista della nuova avventura nella massima serie, partirebbe dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Il profilo giusto sarebbe quello di Gianluca Petrachi, mentre per la panchina il tecnico attualmente in cima alle preferenza della Cremonese è Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma.

Il nome del tecnico di Ostia è tornato prepotentemente sulle prime pagine dopo l’addio alla nazionale di Luciano Spalletti. Tra i papabili al ruolo di commissario tecnico, oltre a Claudio Ranieri e Stefano Pioli, anche l’ex tecnico della Roma. Ora la concreta possibilità che l’ex Capitan Futuro torni in Serie A, nove mesi dopo il doloroso addio alla Roma.