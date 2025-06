Ribaltone bianconero e addio Roma: assalto Juventus

Calciomercato Roma, i giallorossi non lo hanno mai perso di vista e cercheranno di nuovo a prenderlo. Ma l’inserimento della Juventus complica i piani

Senza dubbio è il pallino della Roma. Quello che in ogni sessione di mercato spunta dalle parti di Trigoria e che prima o poi tutti sperano possa tornare.

Ma poi non succede, per via delle alte richieste sul mercato. E perché, anche, il club di appartenenza non lo molla. A gennaio sembrava vicino al Napoli, qualcosa che avrebbe potuto portare ad un addio nel cuore dell’anno ma poi non si è formalizzato nemmeno questo trasferimento. Rimasto all’Inter, Davide Frattesi, a chiudere una stagione senza nessun titolo dopo essere stato vicino a vincere qualcosa di importante ed essersi rivelato decisivo nella semifinale di Champions League con una rete nei tempi supplementari contro il Barcellona.

Calciomercato Roma: la Juventus non molla Frattesi

La Roma non lo ha mai perso di vista, lo sappiamo. I giallorossi ci proveranno di nuovo questa estate – piace senza dubbio a Gian Piero Gasperini – ma devono vederla, così come viene riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, anche con la Juventus. La quasi impossibilità di arrivare a Tonali (il Newcastle, la squadra bianconera d’Oltremanica, ha raggiunto la Champions League e non sembra avere intenzione di cederlo) spinge i bianconeri a cercare proprio Frattesi.

Non vengono messe in risalto delle cifre ma conosciamo bene la stima dell’Inter che non parte da meno di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Parliamo comunque di un profilo giovane che ogni volta che viene mandato in campo riesce a fare la differenza in lungo e in largo. Quindi, se i giallorossi volessero cercare di riportarlo a casa, sanno benissimo di doversi scontrare con la Juventus.

Al momento infine la pista Napoli sembra essersi un po’ raffreddata. Gli azzurri stanno per chiudere con Musah e hanno altri obiettivi in questo momento da raggiungere. Quindi potrebbe essere corsa a due Roma-Juventus. Sperano che i giallorossi la possano spuntare.