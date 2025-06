Rinnovo Svilar, Ranieri garante e cifre aggiornate: game over Milan

La questione rinnovo di contratto del numero uno giallorosso è sempre argomento prioritario a Trigoria. La decisione finale appare vicina.

Il popolo giallorosso ha fatto sentire subito il suo sentito ringraziamento per la scelta di Claudio Ranieri di restare fedele alla parola data alla famiglia Friedkin.

Si sa, però, come il tifoso giallorosso sia tanto caldo quanto esigente. Bene la scelta definitiva di Claudio Ranieri, così come il profilo scelto, Gian Piero Gasperini, per una sostituzione così delicata. Ora, però, occorre passare ai fatti concreti e costruire una formazione che non proceda sulle montagne russe come la Roma della stagione appena passata.

Una Roma che possa inserire nell’attuale rosa elementi in grado di offrire maggiore qualità e continuità di rendimento. Una Roma che, però, dovrà essere in grado di difendere il suo patrimonio tecnico dagli assalti di prestigiosi club, italiani ed esteri. Ogni riferimento a Mile Svilar è puramente voluto.

Rinnovo Svilar, ecco le ultime

Numero uno in tutti i sensi. Per valore assoluto e come assoluta priorità in questa fase iniziale del mercato giallorosso.

Gianluca Di Marzio ha aggiornato in tempo reale la situazione del portiere belga. Al momento Roma e Svilar sono decisamente più vicini. La richiesta dell’estremo difensore giallorosso è di 3 milioni di euro + 1 di bonus. La società giallorossa ha messo sul tavolo un’offerta pari a 3 milioni di euro. Le parti sono pertanto molto più prossime all’accordo.

La Roma dovrà fare un ulteriore piccolo passo, 1 milione di euro, per strappare il tanto desiderato si di Mile Svilar ed allontanare lo spettro del Milan di Massimiliano Allegri. Il portiere belga rappresenterebbe, a quel punto, il primo grande acquisto della Roma. Anzi il secondo, dopo Claudio Ranieri, supervisore e garante anche di questa operazione dopo quella che ha portato a Roma Gian Piero Gasperini.